В Україну йде справжнє літо: наприкінці тижня буде до +28°

В Україні 4 червня у більшості областей пройдуть грозові дощі.Про це синоптикповідомила на своїй сторінці у Facebook.На Сході України та у південній частині суттєвих опадів не передбачають.За її словами, температура повітря завтра, 4 червня, підвищиться. Повсюди у денні години очікують +17+22 градуси.Але інфантильна ніч ніяк не хоче відпускати мамину ручку, міцно тримається за квітень-травень, лише +5+10 градусів, на Півдні до +13 градусів.У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах – град. Найближчої ночі у столиці +8+10 градусів, завтра вдень потепліє до +18+20 градусів."До кінця тижня потепління в Україні посилиться, стовпчики термометрів досягатимуть +20+28 градусів, а вихідними на Півдні, Сході та на Дніпропетровщині місцями до +30 градусів" - йдеться у дописі.