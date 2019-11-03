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В Україну йде справжнє літо: наприкінці тижня буде до +28°

В Україну йде справжнє літо: наприкінці тижня буде до +28°
В Україні 4 червня у більшості областей пройдуть грозові дощі.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

На Сході України та у південній частині суттєвих опадів не передбачають.

За її словами, температура повітря завтра, 4 червня, підвищиться. Повсюди у денні години очікують +17+22 градуси.

Але інфантильна ніч ніяк не хоче відпускати мамину ручку, міцно тримається за квітень-травень, лише +5+10 градусів, на Півдні до +13 градусів.

У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах – град. Найближчої ночі у столиці +8+10 градусів, завтра вдень потепліє до +18+20 градусів.

"До кінця тижня потепління в Україні посилиться, стовпчики термометрів досягатимуть +20+28 градусів, а вихідними на Півдні, Сході та на Дніпропетровщині місцями до +30 градусів" - йдеться у дописі.


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Теги: тепло, синоптик, Наталка Діденко, літо
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