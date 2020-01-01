4 червня на Волині: гортаючи календар

Юлія Романюк та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук (на фото).



Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Яків та Володимир.



Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.



4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.



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