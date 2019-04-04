Богдан Шиба змінив квартиру на майже удвічі меншу і заробив понад 780 тисяч за рік на держпідприємстві

Колишній міський голова Луцька, а нині генеральний директор державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації,метрології та сертифікації» Богдан Шиба, згідно з його декларацією, змінив квартиру на майже удвічі меншу й за рік отримав понад 780 тисяч гривень зарплати.Про це йдеться у його електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.Згідно із цим документом, 3 жовтня 2019 року Богдан Шиба став власником квартири у Луцьку на 52,9 метрів квадратних, яка згідно з декларацією коштувала 611 260 гривень.За 2019 рік Богдан Шиба на посаді гендиректора ДП «Волиньстандартметрологія» заробив 781 736 гривень, а це приблизно 65 тисяч гривень в місяць. У 2018 році його зарплата на цій посаді складала 698 598 гривень.Минулоріч колишній міський голова Луцька за 1 836 000 гривень продав нерухоме майно. Ймовірно, йдеться про продаж квартири на 98,5 метрів квадратних, якою Богдан Шиба Володів з 2008 року.Готівкою Богдан Шиба зберігає 250 тисяч гривень. Таку ж суму готівки він декларував і за 2018 рік.У переліку фінансових зобов’язань Богдан Шиба навів кредит у «ПриватБанку» у сумі 769 161 гривні, що виник у 2008 році. На кінець 2019 року він вже сплатив 698 384 гривні від основної суми кредиту.Ексмер не задекларував жодного рухомого майна, цінних паперів чи корпоративних прав.