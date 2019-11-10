Волинський осередок партії «Слуга Народу» очолив Валерій Стернійчук

Волинську обласну організацію партії «Слуга Народу» очолив народний депутат, член парламентського Комітету з питань антикорупційної політики. Рішення про призначення ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його також затвердили Вищою радою партії.Валерій Стернійчук народився у 1981 році. Є співзасновником організації «Волинський актив молоді», членом громадської ради при Луцькому міському голові. У 2015 році балотувався до Луцької міської ради. Під час президентських виборів 2019 року очолив команду Зеленського у Волинській області.«У 2019 році я очолив командуна Волині, разом із однодумцями ми успішно пройшли як президентські, так і парламентські вибори. Нам спільними зусиллями вдалося кардинально оновити центральну владу. Проте її добрі наміри дотепер наражаються на спротив місцевих феодалів. Тому на цьому етапі першочерговим завданням для осередку партії вважаю повне перезавантаження органів місцевого самоврядування, наповнення його кадрами з людськими обличчями і щирими намірами змінити законсервовану ще з радянських часів систему. Кістяк волинської «Зе!команди» формують саме такі люди, яким я дякую за багаторічну підтримку і терпіння. Знаю, що наші ідеї підтримує значна частина волинян, які постійно приєднуються до команди», – зазначив Валерій Стернійчук.Членами ради Волинської партійної організації стали:таГолова партії «Слуга Народу»підкреслив, що обласні осередки партії не є передвиборчими штабами і працюватимуть також і після місцевих виборів.«Ще під час парламентської кампанії ми обіцяли встановити постійний зворотний зв’язок із громадянами. Для цього потрібні представництва партії. Наші обласні структурні утворення стануть постійно діючими осередками спілкування з мешканцями кожного регіону. Ми не «спускатимемо» готові рішення з Києва, а лише допомагатимемо місцевим мешканцям розвивати той чи інший регіон. Є проблема? Вирішимо це разом!» – пояснив Олександр Корнієнко.Крім Волинської, відбулися конференції у ще восьми обласних партійних осередках партії «Слуга Народу». Були призначені керівники обласних організацій у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.Нагадаємо, що політична партія «Слуга Народу» 21 липня 2019 року здобула перемогу на парламентських виборах і сформувала найбільшу в історії України фракцію у Верховній Раді, до якої зараз входять 248 народних депутатів. Офіційна ідеологія партії – український центризм. Він передбачає пошук компромісу між різними групами населення, уникнення розколу країни за політичними, етнічними та мовними ознаками, відмову від лівого та правого екстремізму.