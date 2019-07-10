Карпати продовжує засипати снігом





Про це



"Станом на 08:30 03.06.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер Південно-західний 12 м/с. Температура повітря -1°С. Падає дрібний сніг", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 червня на горі Піп Іван Чорногірський продовжує падати сніг. Видимість обмежена до 30 метрів, а температура повітря -1.Про це інформують на сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост"."Станом на 08:30 03.06.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер Південно-західний 12 м/с. Температура повітря -1°С. Падає дрібний сніг", - йдеться у повідомленні.

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