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Карпати продовжує засипати снігом

Карпати продовжує засипати снігом
3 червня на горі Піп Іван Чорногірський продовжує падати сніг. Видимість обмежена до 30 метрів, а температура повітря -1.

Про це інформують на сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост".

"Станом на 08:30 03.06.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер Південно-західний 12 м/с. Температура повітря -1°С. Падає дрібний сніг", - йдеться у повідомленні.

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Теги: сніг, Карпати, літо
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