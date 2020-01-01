Жінка, у якої посмертно виявили коронавірус на Володимирщині, мала супутні захворювання
Сьогодні, 14:25
У Володимир-Волинському районі померла 75-річна жінка, у якої посмертно підтвердили коронавірус.
Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що жінка 28 травня захворіла та поступила в лікарню з пневмонією. Пацієнтка померла 1 червня. Прижиттєво у волинянки відібрали матеріал для дослідження та 2-го червня підтвердили коронавірус.
«Вона мала серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи», - сказала Янко.
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Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що жінка 28 травня захворіла та поступила в лікарню з пневмонією. Пацієнтка померла 1 червня. Прижиттєво у волинянки відібрали матеріал для дослідження та 2-го червня підтвердили коронавірус.
«Вона мала серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи», - сказала Янко.
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