Спроба самогубства чоловіка у Ковелі: деталі інциденту. ВІДЕО





Так, 2 червня приблизно о 18-годині, патрульні отримали виклик, що на бульварі Лесі Українки, невідома особа намагається покінчити життя самогубством, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Прибувши на місце події інспектори побачили чоловіка, який знаходився за поручнями балкону 3-го поверху. Зазначається, що поліцейським вдалося схопити громадянина руками за тулуб та перетягнути на безпечну сторону.



Далі 37-річного чоловіка передали медикам. На щастя, його життю наразі нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі патрульні завадили спробі самогубства Так, 2 червня приблизно о 18-годині, патрульні отримали виклик, що на бульварі Лесі Українки, невідома особа намагається покінчити життя самогубством, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Прибувши на місце події інспектори побачили чоловіка, який знаходився за поручнями балкону 3-го поверху. Зазначається, що поліцейським вдалося схопити громадянина руками за тулуб та перетягнути на безпечну сторону.Далі 37-річного чоловіка передали медикам. На щастя, його життю наразі нічого не загрожує.

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