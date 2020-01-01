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Спроба самогубства чоловіка у Ковелі: деталі інциденту. ВІДЕО

Спроба самогубства чоловіка у Ковелі: деталі інциденту. ВІДЕО
У Ковелі патрульні завадили спробі самогубства.

Так, 2 червня приблизно о 18-годині, патрульні отримали виклик, що на бульварі Лесі Українки, невідома особа намагається покінчити життя самогубством, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Прибувши на місце події інспектори побачили чоловіка, який знаходився за поручнями балкону 3-го поверху. Зазначається, що поліцейським вдалося схопити громадянина руками за тулуб та перетягнути на безпечну сторону.

Далі 37-річного чоловіка передали медикам. На щастя, його життю наразі нічого не загрожує.


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Теги: чоловік, балкон, Ковель, самогубство
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