У Ковельському МТМО – два нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 15:00
У Ковельському МТМО за останню добу виявили два нові випадки коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в Ковелі зафіксували 167 випадків, Ковельському районі – 9 випадків коронавірусу з початку епідсезону. За останню добу надійшло 17 повідомлень про підозру на інфекцію у Ковелі.
«У кожному підозрілому випадку проводять всі роботи для встановлення контактних осіб та запровадження протиепідемічного режиму у вогнищах», - зазначила Янко.
За словами санітарного лікаря області, триває спалах у Ковельському МТМО, де захворіло 32 особи із початку епідемії, 2 – за останню добу.
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Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в Ковелі зафіксували 167 випадків, Ковельському районі – 9 випадків коронавірусу з початку епідсезону. За останню добу надійшло 17 повідомлень про підозру на інфекцію у Ковелі.
«У кожному підозрілому випадку проводять всі роботи для встановлення контактних осіб та запровадження протиепідемічного режиму у вогнищах», - зазначила Янко.
За словами санітарного лікаря області, триває спалах у Ковельському МТМО, де захворіло 32 особи із початку епідемії, 2 – за останню добу.
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