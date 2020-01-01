Дві волинські лікарні отримали 1400 швейцарських ІФА-тестів, що визначають антитіла до COVID-19. ФОТО

Дві волинські лікарні отримали потужне підсилення для проведення якісної діагностики на коронавірус за допомогою імуно-ферментного аналізу (ІФА-тестування) на предмет наявності антитіл до хвороби.Фонд, «Європейська Солідарність» та корпорація «Roshen» 3 червня передали першу партію допомоги - 1000 тестів для Волинської обласної клінічної лікарні. Ще 400 таких тестів сьогодні отримає Волинська обласна дитяча клінічна лікарня.Імуно-ферментний аналіз — це вид аналізу, за допомогою якого можна визначити наявність антитіла до хвороби, які виробляються, коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляють M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G — людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до COVID-19.Член ради волинської організації партії «Європейська Солідарність»розповів, що саме такі тести орієнтовані на той вірус, який зафіксували ще у 2019-му році. За їх допомогою можна якісно і швидко визначити, має людина антитіла до вірусу чи ні, що, в свою чергу, допоможе лікарям оперативно приймати рішення щодо ургентних хворих.«Щось подібне вже приїздило на Волинь через систему МОЗ, однак від лікарів чув, що якість бажає бути кращою, а ці швейцарські тести зарекомендували себе якнайкраще. Мають хороший відсоток достовірності», – зазначив Тарас Яковлев.«Це необхідність для організації швидкої, а головне – якісної роботи лікарні. Ми повинні вчитися працювати у цей час по-новому. Завдяки таким тестам ми зможемо швидко вирішувати ситуації із пацієнтами, що потребують зокрема оперативного втручання», – додає медичний директор Волинської обласної клінічної лікарніМедик пояснив, що ІФА-системи дають змогу оперативно визначати те, чи хворі, які поступають у лікарню, – ковідпозитивні або ж ковіднегативні. Цей тест допомагає встановити факт ураження як на зовсім ранніх стадіях, так і коли людина вже перехворіла.«Від цього ми можемо швидко визначатися щодо їх госпіталізації у плані лікування - можемо їх лишити тут чи на базі у Боголюбах. В нашій роботі вміння оперативно приймати рішення – основне, від цього залежить життя і здоров’я багатьох людей. Ми мусимо швидко орієнтуватися і надавати якісну та правильну допомогу», – сказав медичний директор Микола Галей і зазначив, що станом на сьогодні лікарня достатньо забезпечена тест-системами, однак потреба у них є постійною. Адже це – розхідний матеріал, що динамічно використовують, адже усіх пацієнтів, які надходять у ВОКЛ, тестують в обов’язковому порядку.Заступник голови Волинської обласної організації партії «Європейська Солідарність»каже, що у такий складний для всієї країни час «Європейська Солідарність» намагається максимально допомогти тим, хто цього потребує.Керівництво лікарні висловило вдячність представникам партії за надану допомогу.Від початку пандемії Фонд Петра Порошенка та корпорація «Roshen» не лишились осторонь проблеми, навпаки, активно допомагають медичним закладам України.Загалом закупили та передали лікарняним закладам: 300 000 одноразових масок, 130 000 костюмів захисту, 10 000 медичних захисних окулярів Foshan COXO та 3 000 пульсоксиметріві Medicare FPX-034. Відремонтували 34 апарати штучної вентиляції легень та закупили запчастини для 12 АШВЛ, придбали 1 новий апарат ШВЛ, 10 нових рентген апаратів, 5 моніторів пацієнта М50, 20 ларингоскопів Macintosh для дорослих, 5 шприцевих насосів Medifusion DS-3000, 5 відсмоктувачів хірургічних Novela.У волинські лікарні передали 1 000 костюмів захисту та 300 медичних захисних окулярів Foshan COXO. Допомогу отримали Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, Волинська обласна дитяча лікарня, Луцький міський пологовий будинок, Луцька центральна районна лікарня, Ковельське міське територіальне медичне об’єднання, Нововолинська центральна міська лікарня, Володимир-Волинська центральна районна лікарня, Любомльська центральна районна лікарня та Ратнівська центральна районна лікарня. До того ж, Ковельське МТМО отримало ще й запчастини для апаратів штучної вентиляції легень.Засоби індивідуального захисту та обладнання на Волині передавав ексголова Верховної ради Українита команда волинської "Європейської Солідарності".