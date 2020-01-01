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Храми, ресторани та літаки: із 5 червня – нові послаблення карантину

Храми, ресторани та літаки: із 5 червня – нові послаблення карантину
На засіданні Уряду 3 червня ухвалили рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень. Йдеться про роботу закладів громадського харчування, церковних служб та запуску авіасполучення.

Про це повідомляє Кабіне міністрів України.

"З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня закордонне авіасполучення. Так само ми хочемо, аби з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно, всі правила по дистанції та дезінфекції мають виконуватися», - наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, з 5 червня дозволяється:

- приймання відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- особам старше 60 років дозволяється не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м.кв;
- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

За слова Дениса Шмигаля, в більшості регіонів ситуація із коронавірусом - повністю контрольована.

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Теги: нові послаблення, карантин, Україна
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