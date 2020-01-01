Храми, ресторани та літаки: із 5 червня – нові послаблення карантину
Сьогодні, 15:39
На засіданні Уряду 3 червня ухвалили рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень. Йдеться про роботу закладів громадського харчування, церковних служб та запуску авіасполучення.
Про це повідомляє Кабіне міністрів України.
"З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня закордонне авіасполучення. Так само ми хочемо, аби з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно, всі правила по дистанції та дезінфекції мають виконуватися», - наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, з 5 червня дозволяється:
- приймання відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- особам старше 60 років дозволяється не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м.кв;
- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
За слова Дениса Шмигаля, в більшості регіонів ситуація із коронавірусом - повністю контрольована.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Кабіне міністрів України.
"З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня закордонне авіасполучення. Так само ми хочемо, аби з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно, всі правила по дистанції та дезінфекції мають виконуватися», - наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, з 5 червня дозволяється:
- приймання відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- особам старше 60 років дозволяється не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м.кв;
- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
За слова Дениса Шмигаля, в більшості регіонів ситуація із коронавірусом - повністю контрольована.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті
Сьогодні, 16:04
Храми, ресторани та літаки: із 5 червня – нові послаблення карантину
Сьогодні, 15:39
Епідемія COVID-19: на Волині працюють лише два вірусологи
Сьогодні, 15:12
Богдан Шиба змінив квартиру на майже удвічі меншу і заробив понад 780 тисяч за рік на держпідприємстві
Сьогодні, 15:06