Храми, ресторани та літаки: із 5 червня – нові послаблення карантину





Про це



"З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня закордонне авіасполучення. Так само ми хочемо, аби з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно, всі правила по дистанції та дезінфекції мають виконуватися», - наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



Так, з 5 червня дозволяється:



- приймання відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

- особам старше 60 років дозволяється не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;

- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м.кв;

- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.



За слова Дениса Шмигаля, в більшості регіонів ситуація із коронавірусом - повністю контрольована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні Уряду 3 червня ухвалили рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень. Йдеться про роботу закладів громадського харчування, церковних служб та запуску авіасполучення.Про це повідомляє Кабіне міністрів України."З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня закордонне авіасполучення. Так само ми хочемо, аби з 5 червня кафе та ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно, всі правила по дистанції та дезінфекції мають виконуватися», - наголосив прем’єр-міністрТак, з 5 червня дозволяється:- приймання відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування, за умови дотримання протиепідемічних заходів;- особам старше 60 років дозволяється не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м.кв;- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.За слова Дениса Шмигаля, в більшості регіонів ситуація із коронавірусом - повністю контрольована.

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