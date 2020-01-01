На Волині вчителі перервуть відпустки, аби учням вручити атестати. ВІДЕО





Про це Людмила Плахотна.



Навчальний рік, згідно з законодавством, мав закінчитися 1 липня, каже начальниця обласного управління освіти. У зв’язку з карантином, цього року є зміни.



"Можуть бути на один день відкликані з відпустки для того, щоб вони взяли участь у голосуванні в педраді. Частина педагогів до цієї пори, можливо, уже відбуде відпустки, адже є початкова ланка", - каже Людмила Плахотна.



У закладі загальної середньої освіти селища Цумань Ківерцівського району працює понад 90 вчителів. Учителька біології і географії Наталія Гайворонська каже: через карантин, мусить вносити зміни у плани на відпустку.



Заступниця директора Цуманського закладу загальної середньої освіти Леся Зубенко розповіла: на онлайн-нараді, яка відбулася 2 червня, із педагогами вирішили, що у відпустки працівники підуть із 1-го липня і на один день за рахунок відгулів вийдуть на роботу, щоб провести педраду.



Зі слів Людмили Плахотної в області є три школи з вечірньою формою навчання. Нині у них вчиться 376 учнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладачі шкіл змушені будуть вийти на один день на роботу під час відпустки, аби діти отримали атестати про загальну середню освіту.Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освітиНавчальний рік, згідно з законодавством, мав закінчитися 1 липня, каже начальниця обласного управління освіти. У зв’язку з карантином, цього року є зміни."Можуть бути на один день відкликані з відпустки для того, щоб вони взяли участь у голосуванні в педраді. Частина педагогів до цієї пори, можливо, уже відбуде відпустки, адже є початкова ланка", - каже Людмила Плахотна.У закладі загальної середньої освіти селища Цумань Ківерцівського району працює понад 90 вчителів. Учителька біології і географіїкаже: через карантин, мусить вносити зміни у плани на відпустку.Заступниця директора Цуманського закладу загальної середньої освітирозповіла: на онлайн-нараді, яка відбулася 2 червня, із педагогами вирішили, що у відпустки працівники підуть із 1-го липня і на один день за рахунок відгулів вийдуть на роботу, щоб провести педраду.Зі слів Людмили Плахотної в області є три школи з вечірньою формою навчання. Нині у них вчиться 376 учнів.

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