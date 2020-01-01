На Волині вчителі перервуть відпустки, аби учням вручити атестати. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
Викладачі шкіл змушені будуть вийти на один день на роботу під час відпустки, аби діти отримали атестати про загальну середню освіту.
Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
Навчальний рік, згідно з законодавством, мав закінчитися 1 липня, каже начальниця обласного управління освіти. У зв’язку з карантином, цього року є зміни.
"Можуть бути на один день відкликані з відпустки для того, щоб вони взяли участь у голосуванні в педраді. Частина педагогів до цієї пори, можливо, уже відбуде відпустки, адже є початкова ланка", - каже Людмила Плахотна.
У закладі загальної середньої освіти селища Цумань Ківерцівського району працює понад 90 вчителів. Учителька біології і географії Наталія Гайворонська каже: через карантин, мусить вносити зміни у плани на відпустку.
Заступниця директора Цуманського закладу загальної середньої освіти Леся Зубенко розповіла: на онлайн-нараді, яка відбулася 2 червня, із педагогами вирішили, що у відпустки працівники підуть із 1-го липня і на один день за рахунок відгулів вийдуть на роботу, щоб провести педраду.
Зі слів Людмили Плахотної в області є три школи з вечірньою формою навчання. Нині у них вчиться 376 учнів.
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Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
Навчальний рік, згідно з законодавством, мав закінчитися 1 липня, каже начальниця обласного управління освіти. У зв’язку з карантином, цього року є зміни.
"Можуть бути на один день відкликані з відпустки для того, щоб вони взяли участь у голосуванні в педраді. Частина педагогів до цієї пори, можливо, уже відбуде відпустки, адже є початкова ланка", - каже Людмила Плахотна.
У закладі загальної середньої освіти селища Цумань Ківерцівського району працює понад 90 вчителів. Учителька біології і географії Наталія Гайворонська каже: через карантин, мусить вносити зміни у плани на відпустку.
Заступниця директора Цуманського закладу загальної середньої освіти Леся Зубенко розповіла: на онлайн-нараді, яка відбулася 2 червня, із педагогами вирішили, що у відпустки працівники підуть із 1-го липня і на один день за рахунок відгулів вийдуть на роботу, щоб провести педраду.
Зі слів Людмили Плахотної в області є три школи з вечірньою формою навчання. Нині у них вчиться 376 учнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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