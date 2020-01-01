У Луцьку – акція на кредитування житла*
Сьогодні, 09:15
Зібрати гроші на квартиру та віддати одразу усю суму – у сучасних реалій доволі складно.
Але є шанс обрати престижне, збудоване з дотриманням новітніх технологій житло вже сьогодні. Забудовник пропонує реальну нагоду придбати сучасну квартиру на первинному ринку, з врахуванням енерго-, теплозбереження, з розвиненою інфраструктурою поруч, з продуманим дизайном та плануванням і, звичайно ж, з індивідуальним опаленням.
Завдяки співпраці житлового комплексу «Яровиця» з «Кредобанком», який лідирує на ринку іпотечних кредитів, реальною є можливість отримати найнижчі на ринку ставки іпотечного кредитування. Банк надає кредити на придбання житла терміном до 20 років.
ЖК «Яровиця» пропонує скористатись акційною пропозицією для отримання кредитних коштів на купівлю житла від «KredoBank».
Умови:
- Встановлена відсоткова ставка на 1 рік – 11% річних та участь власними коштами від 40% (2–3 роки – 15%).
- Встановлена відсоткова ставка на 1 рік – 12% річних та участь власними коштами до 20% (2–3 роки – 16%).
Шлях отримання кредиту такий: потрібно визначитись з квартирою, оформити заявку на кредит та отримати кредитне рішення.
Кредит може взяти будь-який резидент України, працевлаштований за наймом, або фізична особа-підприємець. Для клієнтів, які мають регулярні надходження, достатні для підтвердження фінансового стану через банк, довідка про доходи не потрібна.
Позика відбувається у національній валюті. Сума кредиту – до 2 млн.
Більш детальну інформацію можна отримати в ПАТ «Кредобанк», що вул. Лесі Українки, 28а, за тел.: 095-4333420, 050-2739252 або у центрі продажу ЖК «Яровиця», вул. Яровиця, 17, тел.: 050-4020505 yarovytsya.com.ua
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Але є шанс обрати престижне, збудоване з дотриманням новітніх технологій житло вже сьогодні. Забудовник пропонує реальну нагоду придбати сучасну квартиру на первинному ринку, з врахуванням енерго-, теплозбереження, з розвиненою інфраструктурою поруч, з продуманим дизайном та плануванням і, звичайно ж, з індивідуальним опаленням.
Завдяки співпраці житлового комплексу «Яровиця» з «Кредобанком», який лідирує на ринку іпотечних кредитів, реальною є можливість отримати найнижчі на ринку ставки іпотечного кредитування. Банк надає кредити на придбання житла терміном до 20 років.
ЖК «Яровиця» пропонує скористатись акційною пропозицією для отримання кредитних коштів на купівлю житла від «KredoBank».
Умови:
- Встановлена відсоткова ставка на 1 рік – 11% річних та участь власними коштами від 40% (2–3 роки – 15%).
- Встановлена відсоткова ставка на 1 рік – 12% річних та участь власними коштами до 20% (2–3 роки – 16%).
Шлях отримання кредиту такий: потрібно визначитись з квартирою, оформити заявку на кредит та отримати кредитне рішення.
Кредит може взяти будь-який резидент України, працевлаштований за наймом, або фізична особа-підприємець. Для клієнтів, які мають регулярні надходження, достатні для підтвердження фінансового стану через банк, довідка про доходи не потрібна.
Позика відбувається у національній валюті. Сума кредиту – до 2 млн.
Більш детальну інформацію можна отримати в ПАТ «Кредобанк», що вул. Лесі Українки, 28а, за тел.: 095-4333420, 050-2739252 або у центрі продажу ЖК «Яровиця», вул. Яровиця, 17, тел.: 050-4020505 yarovytsya.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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