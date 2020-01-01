У Луцьку – акція на кредитування житла*

Зібрати гроші на квартиру та віддати одразу усю суму – у сучасних реалій доволі складно.Але є шанс обрати престижне, збудоване з дотриманням новітніх технологій житло вже сьогодні. Забудовник пропонує реальну нагоду придбати сучасну квартиру на первинному ринку, з врахуванням енерго-, теплозбереження, з розвиненою інфраструктурою поруч, з продуманим дизайном та плануванням і, звичайно ж, з індивідуальним опаленням.Завдяки співпраці житлового комплексуз «Кредобанком», який лідирує на ринку іпотечних кредитів, реальною є можливість отримати найнижчі на ринку ставки іпотечного кредитування. Банк надає кредити на придбання житла терміном до 20 років.ЖК «Яровиця» пропонує скористатисьвід «KredoBank».- Встановлена відсоткова ставка на 1 рік – 11% річних та участь власними коштами від 40% (2–3 роки – 15%).- Встановлена відсоткова ставка на 1 рік – 12% річних та участь власними коштами до 20% (2–3 роки – 16%).Шлях отримання кредиту такий: потрібно визначитись з квартирою, оформити заявку на кредит та отримати кредитне рішення.Кредит може взяти будь-який резидент України, працевлаштований за наймом, або фізична особа-підприємець. Для клієнтів, які мають регулярні надходження, достатні для підтвердження фінансового стану через банк, довідка про доходи не потрібна.Позика відбувається у національній валюті. Сума кредиту – до 2 млн.