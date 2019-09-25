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У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті

У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті
Щоб упорядкувати та осучаснити зупинки громадського транспорту у Луцьку на замовлення міськради архітектори розробили проект. Відповідно до ескізів, в меншому модулі можна буде розмістити громадську вбиральню, газетний кіоск, термінал CityCard, банкомат або термінал банку.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

За його словами, у Луцьку таких зупинок налічується 77 одиниць. На більшість з них підприємцями в кінці 2010-их років через відповідні схеми оформлене право власності як на нерухоме майно. Тому демонтувати їх немає можливості.

Ігор Поліщук зауважує, що абсолютна більшість нинішніх зупинок псують зовнішній вигляд Луцька і мають вкрай неестетичний вигляд.

"А тому будуть збирати власників таких зупинок та рекомендувати облаштовувати зупинки з магазинами саме в такому єдиному для усього міста стилі. Тим підприємцям, які не погоджуватимуться осучаснювати зовнішній вигляд своїх споруд та приводити їх до ладу не буде продовжено договір оренди земельної ділянки та через суд вирішуватиметься питання про скасування права власності", - йдеться у дописі радника мера.
У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті
У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті
У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті
У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті
У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті

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Теги: зупинки, Луцьк
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