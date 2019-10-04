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У Луцьку чоловік обікрав офіс

У Луцьку чоловік обікрав офіс
У Луцьку поліція розкрила крадіжку із офісу.

Так, 2 червня, до поліції звернувся 31-річний лучанин, котрий повідомив, що з його офісу викрали гроші та два мобільних телефони. Сума завданих збитків становила понад 30 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 27-річний житель Луцька.

За цим фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.


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Теги: Луцьк, поліція, крадіжка
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