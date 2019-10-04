У Луцьку чоловік обікрав офіс





Так, 2 червня, до поліції звернувся 31-річний лучанин, котрий повідомив, що з його офісу викрали гроші та два мобільних телефони. Сума завданих збитків становила понад 30 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 27-річний житель Луцька.



За цим фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція розкрила крадіжку із офісу.Так, 2 червня, до поліції звернувся 31-річний лучанин, котрий повідомив, що з його офісу викрали гроші та два мобільних телефони. Сума завданих збитків становила понад 30 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 27-річний житель Луцька.За цим фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію