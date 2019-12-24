У Луцьку запрацювали усі дитсадки, крім одного
Сьогодні, 16:36
Сьогодні, 3 червня, у Луцьку запрацювали дитячі садочки.
Про це йшлося під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті міськради.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко доповіла, що, станом на сьогодні, запрацював 41 ДНЗ, тобто — усі, крім одного.
У закладі дошкільної освіти №18 закінчують ремонтні роботи харчоблоку, тож він також відкриється найближчим часом.
При цьому, до луцьких ДНЗ сьогодні привели лише 1187 діток, що становить 9% від загальної кількості дітей у місті. На вході до закладу діткам перевіряють температуру, а педагоги, переконують у мерії, дотримуються усіх карантинних заходів та вимог.
Фото зі сторінки Суспільного Волині у фейсбуці
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті міськради.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко доповіла, що, станом на сьогодні, запрацював 41 ДНЗ, тобто — усі, крім одного.
У закладі дошкільної освіти №18 закінчують ремонтні роботи харчоблоку, тож він також відкриється найближчим часом.
При цьому, до луцьких ДНЗ сьогодні привели лише 1187 діток, що становить 9% від загальної кількості дітей у місті. На вході до закладу діткам перевіряють температуру, а педагоги, переконують у мерії, дотримуються усіх карантинних заходів та вимог.
Фото зі сторінки Суспільного Волині у фейсбуці
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Поминальну суботу в Луцьку курсуватиме більше транспорту
Сьогодні, 16:50
Дві волинські лікарні отримали 1400 швейцарських ІФА-тестів, що визначають антитіла до COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 16:41
У Луцьку запрацювали усі дитсадки, крім одного
Сьогодні, 16:36
У Луцьку – 9 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 16:28
У Луцьку чоловік обікрав офіс
Сьогодні, 16:27