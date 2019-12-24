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У Луцьку запрацювали усі дитсадки, крім одного

У Луцьку запрацювали усі дитсадки, крім одного
Сьогодні, 3 червня, у Луцьку запрацювали дитячі садочки.

Про це йшлося під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті міськради.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко доповіла, що, станом на сьогодні, запрацював 41 ДНЗ, тобто — усі, крім одного.

У закладі дошкільної освіти №18 закінчують ремонтні роботи харчоблоку, тож він також відкриється найближчим часом.

При цьому, до луцьких ДНЗ сьогодні привели лише 1187 діток, що становить 9% від загальної кількості дітей у місті. На вході до закладу діткам перевіряють температуру, а педагоги, переконують у мерії, дотримуються усіх карантинних заходів та вимог.

Фото зі сторінки Суспільного Волині у фейсбуці

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Теги: дитсадок, Луцьк
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