У Луцьку запрацювали усі дитсадки, крім одного

Сьогодні, 3 червня, у Луцьку запрацювали дитячі садочки.Про це йшлося під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті міськради.Начальник управління освітидоповіла, що, станом на сьогодні, запрацював 41 ДНЗ, тобто — усі, крім одного.У закладі дошкільної освіти №18 закінчують ремонтні роботи харчоблоку, тож він також відкриється найближчим часом.При цьому, до луцьких ДНЗ сьогодні привели лише 1187 діток, що становить 9% від загальної кількості дітей у місті. На вході до закладу діткам перевіряють температуру, а педагоги, переконують у мерії, дотримуються усіх карантинних заходів та вимог.