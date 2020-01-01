У Поминальну суботу в Луцьку курсуватиме більше транспорту
Сьогодні, 16:50
У Поминальну суботу, що цьогоріч запланували на 6 червня, у Луцьку на маршрути виїде додатковий громадський транспорт.
Про це повідомили 3 червня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
Нагадаємо, 1 червня у Луцьку запрацював громадський транспорт. Станом на сьогодні вулицями міста курсує 167 одиниць транспорту. Секретар міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що зафіксували випадки порушення карантинних заходів пасажирами, зокрема це відсутність масок, недотримання соціальної дистанції та інше. Посадовець вкотре наголосив на необхідності дотримання правил карантину.
Окрім того, Григорій Пустовіт підкреслив, що безкоштовний проїзд пільгових категорій населення буде доступним лише за наявності електронного квитка.
У Поминальну суботу, 6 червня, у Луцьку додатково виїдуть на 8 тролейбусів, що курсуватимуть за маршрутом “Київський майдан — Гаразджа”, та 12 автобусів, що курсуватимуть містом.
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Про це повідомили 3 червня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
Нагадаємо, 1 червня у Луцьку запрацював громадський транспорт. Станом на сьогодні вулицями міста курсує 167 одиниць транспорту. Секретар міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що зафіксували випадки порушення карантинних заходів пасажирами, зокрема це відсутність масок, недотримання соціальної дистанції та інше. Посадовець вкотре наголосив на необхідності дотримання правил карантину.
Окрім того, Григорій Пустовіт підкреслив, що безкоштовний проїзд пільгових категорій населення буде доступним лише за наявності електронного квитка.
У Поминальну суботу, 6 червня, у Луцьку додатково виїдуть на 8 тролейбусів, що курсуватимуть за маршрутом “Київський майдан — Гаразджа”, та 12 автобусів, що курсуватимуть містом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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