У лучанина на автостанції з авто викрали ящики з продуктами





Злодій викрав із автомобіля Mercedes, який належить 33-річному жителю обласного центру, п’ять ящиків масла та ящик ковбаси. Сума матеріальних збитків – понад 3 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 55-річний лучанин



До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.



За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на автостанції чоловік викрав з автомобіля товар.Злодій викрав із автомобіля Mercedes, який належить 33-річному жителю обласного центру, п’ять ящиків масла та ящик ковбаси. Сума матеріальних збитків – понад 3 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 55-річний лучанинДо слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.

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