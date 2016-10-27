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У лучанина на автостанції з авто викрали ящики з продуктами

У лучанина на автостанції з авто викрали ящики з продуктами
У Луцьку на автостанції чоловік викрав з автомобіля товар.

Злодій викрав із автомобіля Mercedes, який належить 33-річному жителю обласного центру, п’ять ящиків масла та ящик ковбаси. Сума матеріальних збитків – понад 3 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 55-річний лучанин

До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.


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Теги: злодій, авто, Луцьк
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