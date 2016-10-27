У лучанина на автостанції з авто викрали ящики з продуктами
Сьогодні, 20:27
У Луцьку на автостанції чоловік викрав з автомобіля товар.
Злодій викрав із автомобіля Mercedes, який належить 33-річному жителю обласного центру, п’ять ящиків масла та ящик ковбаси. Сума матеріальних збитків – понад 3 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 55-річний лучанин
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Злодій викрав із автомобіля Mercedes, який належить 33-річному жителю обласного центру, п’ять ящиків масла та ящик ковбаси. Сума матеріальних збитків – понад 3 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 55-річний лучанин
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Домашню пастилу, яку виготовляє волинянка, смакують не лише в Україні, а й за кордоном. ФОТО
Сьогодні, 20:50
У лучанина на автостанції з авто викрали ящики з продуктами
Сьогодні, 20:27
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
Викладачам СНУ імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання
Сьогодні, 19:42
Волинські медики врятували життя чоловіку, якого у лікарню доставили із порізаною шиєю
Сьогодні, 19:18