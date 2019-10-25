Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У селі Забороль Луцького району КамАЗ в'їхав у Audi.
Про це пише Суспільне.
Пасажира та водія Audi евакуйовували з автівки рятувальники, сказала т.в.о. речниці ГУНП області Ольга Бузулук. Одного травмованого госпіталізували.
Рух регулює патрульна поліція. Деталі – згодом.
Нагадаємо, що 3 червня у селі Дачне Ківерцівського району біля моста трапилася масштабна ДТП, у якій постраждало троє людей.
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Про це пише Суспільне.
Пасажира та водія Audi евакуйовували з автівки рятувальники, сказала т.в.о. речниці ГУНП області Ольга Бузулук. Одного травмованого госпіталізували.
Рух регулює патрульна поліція. Деталі – згодом.
Нагадаємо, що 3 червня у селі Дачне Ківерцівського району біля моста трапилася масштабна ДТП, у якій постраждало троє людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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