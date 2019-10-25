вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО

Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО
У селі Забороль Луцького району КамАЗ в'їхав у Audi.

Про це пише Суспільне.

Пасажира та водія Audi евакуйовували з автівки рятувальники, сказала т.в.о. речниці ГУНП області Ольга Бузулук. Одного травмованого госпіталізували.

Рух регулює патрульна поліція. Деталі – згодом.

Нагадаємо, що 3 червня у селі Дачне Ківерцівського району біля моста трапилася масштабна ДТП, у якій постраждало троє людей.

Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО
Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО
Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО
Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Забороль, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія на Волині: фура зіткнулась з молоковозом. ВІДЕО
Сьогодні, 17:07
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у психлікарні в Олиці
Сьогодні, 17:04
Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У Поминальну суботу в Луцьку курсуватиме більше транспорту
Сьогодні, 16:50
Дві волинські лікарні отримали 1400 швейцарських ІФА-тестів, що визначають антитіла до COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі
15 квітень, 12:55
Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги
25 жовтень, 2019, 13:11
Під Луцьком в подвійній аварії травмувалась 6-річна дитина Під Луцьком в подвійній аварії травмувалась 6-річна дитина
16 жовтень, 2019, 11:30
Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька
07 жовтень, 2019, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лісопорушник зрізував дерева біля альтанки у рекреаційній зоні. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
Дорогі фрукти та ягоди в Україні: експерти пояснили, чому ціни «кусаються»
Сьогодні, 17:45
 0
Мораторій на податкові перевірки на Волині діятиме до кінця карантину
Сьогодні, 17:20
 0
Смертельна аварія на Волині: фура зіткнулась з молоковозом. ВІДЕО
Сьогодні, 17:07
 0
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у психлікарні в Олиці
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8