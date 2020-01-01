Смертельна аварія на Волині: фура зіткнулась з молоковозом. ВІДЕО





Внаслідок аварії один чоловік загинув, інший – госпіталізований в лікарню, - пише



Зіткнулися молоковоз ГАЗ і вантажівка DAF. Начальник Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк прокоментував подію.



“За попередніми даними, водій фури виїхав на зустрічну смугу, бо в нього лопнуло колесо. Внаслідок ДТП водій молоковозу загинув. Водій вантажівки доставлений в Горохівську лікарню для надання медичної допомоги”, – зазначив поліцейський.



На місці працюють рятувальники, оперативна група ГУ Нацполіції Волинської області та керівництво Іваничівського відділення поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі Павлівка-Горохів поблизу села Переславичі Іваничівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. аварія сталась 3-го червня близько 14:00.Внаслідок аварії один чоловік загинув, інший – госпіталізований в лікарню, - пише Буг Зіткнулися молоковоз ГАЗ і вантажівка DAF. Начальник Іваничівського відділення поліціїпрокоментував подію.“За попередніми даними, водій фури виїхав на зустрічну смугу, бо в нього лопнуло колесо. Внаслідок ДТП водій молоковозу загинув. Водій вантажівки доставлений в Горохівську лікарню для надання медичної допомоги”, – зазначив поліцейський.На місці працюють рятувальники, оперативна група ГУ Нацполіції Волинської області та керівництво Іваничівського відділення поліції.

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