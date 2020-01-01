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Смертельна аварія на Волині: фура зіткнулась з молоковозом. ВІДЕО

Смертельна аварія на Волині: фура зіткнулась з молоковозом. ВІДЕО
На дорозі Павлівка-Горохів поблизу села Переславичі Іваничівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. аварія сталась 3-го червня близько 14:00.

Внаслідок аварії один чоловік загинув, інший – госпіталізований в лікарню, - пише Буг.

Зіткнулися молоковоз ГАЗ і вантажівка DAF. Начальник Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк прокоментував подію.

“За попередніми даними, водій фури виїхав на зустрічну смугу, бо в нього лопнуло колесо. Внаслідок ДТП водій молоковозу загинув. Водій вантажівки доставлений в Горохівську лікарню для надання медичної допомоги”, – зазначив поліцейський.

На місці працюють рятувальники, оперативна група ГУ Нацполіції Волинської області та керівництво Іваничівського відділення поліції.


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Теги: аварія, молоковоз, смерть
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