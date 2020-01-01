Смертельна аварія на Волині: фура зіткнулась з молоковозом. ВІДЕО
Сьогодні, 17:07
На дорозі Павлівка-Горохів поблизу села Переславичі Іваничівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. аварія сталась 3-го червня близько 14:00.
Внаслідок аварії один чоловік загинув, інший – госпіталізований в лікарню, - пише Буг.
Зіткнулися молоковоз ГАЗ і вантажівка DAF. Начальник Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк прокоментував подію.
“За попередніми даними, водій фури виїхав на зустрічну смугу, бо в нього лопнуло колесо. Внаслідок ДТП водій молоковозу загинув. Водій вантажівки доставлений в Горохівську лікарню для надання медичної допомоги”, – зазначив поліцейський.
На місці працюють рятувальники, оперативна група ГУ Нацполіції Волинської області та керівництво Іваничівського відділення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Внаслідок аварії один чоловік загинув, інший – госпіталізований в лікарню, - пише Буг.
Зіткнулися молоковоз ГАЗ і вантажівка DAF. Начальник Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк прокоментував подію.
“За попередніми даними, водій фури виїхав на зустрічну смугу, бо в нього лопнуло колесо. Внаслідок ДТП водій молоковозу загинув. Водій вантажівки доставлений в Горохівську лікарню для надання медичної допомоги”, – зазначив поліцейський.
На місці працюють рятувальники, оперативна група ГУ Нацполіції Волинської області та керівництво Іваничівського відділення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Смертельна аварія на Волині: фура зіткнулась з молоковозом. ВІДЕО
Сьогодні, 17:07
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у психлікарні в Олиці
Сьогодні, 17:04
Поблизу Луцька КамАЗ в'їхав у легковик: двох людей рятувальники витягли з авто. ФОТО
Сьогодні, 16:52