Дорогі фрукти та ягоди в Україні: експерти пояснили, чому ціни «кусаються»





Найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 раза, - йдеться на сайті



Головною причиною, на думку фахівців Української плодоовочевої асоціації (УПОА), став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди. Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, знищили значну частину врожаю. Тому пропозиція суниці різко знизилася по відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими. Ситуація ускладнюється прохолодною і похмурою погодою в більшості виробничих регіонів, що відтягує сезон дозрівання ягоди.



«Зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на перспективи експорту цієї ягоди в замороженому вигляді. Найімовірніше, пропозиція сировини для заморозки в цьому році знизиться. Крім того, за нашими даними, «заморозчики» будуть дуже обережно підходити до ціноутворення на свіжу суницю садову, оскільки на ринку і зараз достатньо пропозицій продукції врожаю 2019 року, а Єгипет і Марокко і зараз продають залишки замороженої ягоди за низькими цінами», – зазначає директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.



Майже так само різко, як і суниця, подорожчали черешня і яблуко. Основна частина врожаю черешні загинула внаслідок заморозків. Це і є головною причиною високих цін на неї – цих фруктів просто занадто мало, і купити черешню гуртом не так вже й просто. Також негативний вплив на врожай і його якість надають рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні.



Ціни ж на яблуко залишалися високими весь сезон через зниження виробництва в 2019 році. На сьогодні запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутнє переважно імпортне яблуко. Відповідно, ціни на нього високі. Адже не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи, є проблема з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів, що сприяє гарному попиту на яблуко.



Ціни на грушу за рік виросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортну грушу.



З імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. Фактично банан за рік подорожчав в середньому на 2-4% в гуртовій торгівлі, що робить його найдоступнішим, після яблука, фруктом. Ціни на лимон зараз в середньому на 25% вище, ніж роком раніше, а на апельсин – на 40% вище. Попит на ці фрукти різко виріс в розпал пандемії коронакризи, тому ціни на них також залишаються досить високими



Очікують що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії. На жаль, сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і врожай власних кісточкових фруктів буде вкрай низьким. Природно, що очікувати низьких цін на абрикос в цьому сезоні також не доводиться.



Вже зараз на ринку починає з’являтися перша жимолость. Правда ціни на неї поки що остаточно не сформувалися, оскільки обсяги пропозиції залишаються дуже невеликими.



Через тиждень на ринок повинні почати надходити перші партії ранньої лохини з південних регіонів України. Лохина, за словами фермерів, також постраждала від заморозків, проте, за оцінками УПОА, вступ в плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності. Тому загальна пропозиція цієї ягоди може навіть зрости. Відповідно, не виключено, що лохина стане єдиною ягодою, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижче, ніж роком раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аналітик відзначають, що попри зниження доходів споживачів внаслідок коронакризи, ціни на фрукти та ягоди на ринку України знаходяться на історично високих рівнях.Найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 раза, - йдеться на сайті УПОА Головною причиною, на думку фахівців Української плодоовочевої асоціації (УПОА), став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди. Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, знищили значну частину врожаю. Тому пропозиція суниці різко знизилася по відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими. Ситуація ускладнюється прохолодною і похмурою погодою в більшості виробничих регіонів, що відтягує сезон дозрівання ягоди.«Зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на перспективи експорту цієї ягоди в замороженому вигляді. Найімовірніше, пропозиція сировини для заморозки в цьому році знизиться. Крім того, за нашими даними, «заморозчики» будуть дуже обережно підходити до ціноутворення на свіжу суницю садову, оскільки на ринку і зараз достатньо пропозицій продукції врожаю 2019 року, а Єгипет і Марокко і зараз продають залишки замороженої ягоди за низькими цінами», – зазначає директор з розвитку УПОАМайже так само різко, як і суниця, подорожчали черешня і яблуко. Основна частина врожаю черешні загинула внаслідок заморозків. Це і є головною причиною високих цін на неї – цих фруктів просто занадто мало, і купити черешню гуртом не так вже й просто. Також негативний вплив на врожай і його якість надають рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні.Ціни ж на яблуко залишалися високими весь сезон через зниження виробництва в 2019 році. На сьогодні запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутнє переважно імпортне яблуко. Відповідно, ціни на нього високі. Адже не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи, є проблема з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів, що сприяє гарному попиту на яблуко.Ціни на грушу за рік виросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортну грушу.З імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. Фактично банан за рік подорожчав в середньому на 2-4% в гуртовій торгівлі, що робить його найдоступнішим, після яблука, фруктом. Ціни на лимон зараз в середньому на 25% вище, ніж роком раніше, а на апельсин – на 40% вище. Попит на ці фрукти різко виріс в розпал пандемії коронакризи, тому ціни на них також залишаються досить високимиОчікують що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії. На жаль, сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і врожай власних кісточкових фруктів буде вкрай низьким. Природно, що очікувати низьких цін на абрикос в цьому сезоні також не доводиться.Вже зараз на ринку починає з’являтися перша жимолость. Правда ціни на неї поки що остаточно не сформувалися, оскільки обсяги пропозиції залишаються дуже невеликими.Через тиждень на ринок повинні почати надходити перші партії ранньої лохини з південних регіонів України. Лохина, за словами фермерів, також постраждала від заморозків, проте, за оцінками УПОА, вступ в плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності. Тому загальна пропозиція цієї ягоди може навіть зрости. Відповідно, не виключено, що лохина стане єдиною ягодою, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижче, ніж роком раніше.

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