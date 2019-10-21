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На Волині лісопорушник зрізував дерева біля альтанки у рекреаційній зоні. ФОТО

На Волині лісопорушник зрізував дерева біля альтанки у рекреаційній зоні. ФОТО
У Боровенському лісництві ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», де лісівники облаштували рекреаційний пункт «Ситча», зрізали деревину.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Так, чоловік зрізав дві сироростучі сосни прямо посеред зони рекреації, де встановлено альтанки, ризикуючи їх пошкодити.

Про факт повідомили поліцію.

Тривають слідчі дії.

На Волині лісопорушник зрізував дерева біля альтанки у рекреаційній зоні. ФОТО
На Волині лісопорушник зрізував дерева біля альтанки у рекреаційній зоні. ФОТО
На Волині лісопорушник зрізував дерева біля альтанки у рекреаційній зоні. ФОТО



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Теги: лісопорушник, Волинь, рекреаційна зона
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