На Волині лісопорушник зрізував дерева біля альтанки у рекреаційній зоні. ФОТО





Про це



Так, чоловік зрізав дві сироростучі сосни прямо посеред зони рекреації, де встановлено альтанки, ризикуючи їх пошкодити.



Про факт повідомили поліцію.



Тривають слідчі дії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Боровенському лісництві ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», де лісівники облаштували рекреаційний пункт «Ситча», зрізали деревину.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Так, чоловік зрізав дві сироростучі сосни прямо посеред зони рекреації, де встановлено альтанки, ризикуючи їх пошкодити.Про факт повідомили поліцію.Тривають слідчі дії.

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