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Вбивство в квартирі у Луцьку: зловмисника взяли під варту

Вбивство в квартирі у Луцьку: зловмисника взяли під варту
Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному в убивстві 30-річному уродженцю Дніпропетровська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство вважає, що увечері 30 травня 2020 року неодноразово судимий до того молодик у квартирі будинку на вулиці Луговій у Луцьку під час сварки завдав численних ударів ножем своєму 43-річному знайомому, спричинивши його смерть.

Тіло убитого виявили працівники поліції, котрі навідалися в оселю задля перевірки. Чоловік перебував під домашнім арештом.

Невдовзі правоохоронці затримали й імовірного винуватця злочину.
Чоловіку повідомиои про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).

Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.



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Теги: суд, вбивство, Луцьк
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