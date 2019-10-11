Вбивство в квартирі у Луцьку: зловмисника взяли під варту
Сьогодні, 18:45
Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному в убивстві 30-річному уродженцю Дніпропетровська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство вважає, що увечері 30 травня 2020 року неодноразово судимий до того молодик у квартирі будинку на вулиці Луговій у Луцьку під час сварки завдав численних ударів ножем своєму 43-річному знайомому, спричинивши його смерть.
Тіло убитого виявили працівники поліції, котрі навідалися в оселю задля перевірки. Чоловік перебував під домашнім арештом.
Невдовзі правоохоронці затримали й імовірного винуватця злочину.
Чоловіку повідомиои про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).
Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство вважає, що увечері 30 травня 2020 року неодноразово судимий до того молодик у квартирі будинку на вулиці Луговій у Луцьку під час сварки завдав численних ударів ножем своєму 43-річному знайомому, спричинивши його смерть.
Тіло убитого виявили працівники поліції, котрі навідалися в оселю задля перевірки. Чоловік перебував під домашнім арештом.
Невдовзі правоохоронці затримали й імовірного винуватця злочину.
Чоловіку повідомиои про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).
Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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