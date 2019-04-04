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Волинські медики врятували життя чоловіку, якого у лікарню доставили із порізаною шиєю

Волинські медики врятували життя чоловіку, якого у лікарню доставили із порізаною шиєю
Хірурги Ковельського МТМО прооперували пацієнта з ножовим пораненням шиї.

Про це повідомляє пресслужба медзакладу.

До лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила 44-го чоловіка з масивною кровотечею з різаної рани після удару ножем. Стан пацієнта був дуже важким, адже 2 найбільші судини шиї ( загальна сонна артерія та яремна вена) були пошкоджені.

"Швидкість підготовки до операції була блискавичною. Час рахували хвилинами", - йдеться у повідомленні.

Бригада хірургів: Курило О.В., Звоздяк О.І., Новак Ю.П. та Лукашук Ю.М. зашили судини, відновили кровотік та зупинили кровотечу. Анестезіологічну допомогу до та під час проведення операції надавала Ліпич Г. В.

Наразі пацієнт у задовільному стані.

Ймовірно, що йдеться про чоловіка, який вчора в Ковелі намагався вчинити самогубство. Оскільки, за словами свідків події, волинянин сав завдав собі таких трав.

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Теги: Ковель, операція, лікарня
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