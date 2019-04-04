Волинські медики врятували життя чоловіку, якого у лікарню доставили із порізаною шиєю





Про це



До лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила 44-го чоловіка з масивною кровотечею з різаної рани після удару ножем. Стан пацієнта був дуже важким, адже 2 найбільші судини шиї ( загальна сонна артерія та яремна вена) були пошкоджені.



"Швидкість підготовки до операції була блискавичною. Час рахували хвилинами", - йдеться у повідомленні.



Бригада хірургів: Курило О.В., Звоздяк О.І., Новак Ю.П. та Лукашук Ю.М. зашили судини, відновили кровотік та зупинили кровотечу. Анестезіологічну допомогу до та під час проведення операції надавала Ліпич Г. В.



Наразі пацієнт у задовільному стані.



Ймовірно, що йдеться про чоловіка,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хірурги Ковельського МТМО прооперували пацієнта з ножовим пораненням шиї.Про це повідомляє пресслужба медзакладу.До лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила 44-го чоловіка з масивною кровотечею з різаної рани після удару ножем. Стан пацієнта був дуже важким, адже 2 найбільші судини шиї ( загальна сонна артерія та яремна вена) були пошкоджені."Швидкість підготовки до операції була блискавичною. Час рахували хвилинами", - йдеться у повідомленні.Бригада хірургів:тазашили судини, відновили кровотік та зупинили кровотечу. Анестезіологічну допомогу до та під час проведення операції надавалаНаразі пацієнт у задовільному стані.Ймовірно, що йдеться про чоловіка, який вчора в Ковелі намагався вчинити самогубство. Оскільки, за словами свідків події, волинянин сав завдав собі таких трав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію