Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області 4 червня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8º тепла, вдень 14-19º тепла.
У Луцьку завтра, 4 червня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7º тепла, вдень 16-18º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8º тепла, вдень 14-19º тепла.
У Луцьку завтра, 4 червня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7º тепла, вдень 16-18º тепла.
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