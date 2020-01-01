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Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
У Волинській області 4 червня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8º тепла, вдень 14-19º тепла.

У Луцьку завтра, 4 червня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7º тепла, вдень 16-18º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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