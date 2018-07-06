Домашню пастилу, яку виготовляє волинянка, смакують не лише в Україні, а й за кордоном. ФОТО

Наталія Поліщук, смакують по всій Україні та за кордоном.



Про свою сімейну справу та корисні солодощі дівчина розповіла



Вже протягом року Наталія готує пастилу з натуральних дарів природи – овочів, фруктів, ягід і в асортименті – майже 30 різноманітних смаків. Смаколики виготовлені без додавання цукру, меду та барвників і вживати їх можна навіть діткам з 6-ти місяців. Пастила містить у собі великий запас вітамінів.



Наталя самостійно виховує 4-річну донечку. Вона для неї є натхненням рухатися далі. Щоб мати можливість проводити якомога більше часу з дитиною, дівчина організувала на своїй кухні невеличке виробництво. Послугувало тому й те, що у батьків Наталі є власний садок та город.



“До моменту, як я почала виготовляти пастилу, навіть не тримала її в руках. В інтернеті ніде не було ідеального рецепту, тож потрібно було до всього прийти самій. Придбала сушарку та почала експериментувати. Важко було знайти правильну структуру для пастили і щоб нічого не бракувало. Та мені це вдалося”, – розповідає Наталя.



Дівчина говорить, що донечка дуже полюбила солодощі. Спочатку робила для своїх потроху, і смакували пастилу рідні, друзі та знайомі. Брала участь в місцевих ярмарках майстринь, де презентувала свою продукцію. Згодом Наталі вдалося розвинути свою справу. Зараз вона успішно продає корисні смаколики в інстаграмі natural_sweets_pastila_chips.



На період карантину Наталя разом з іншими майстринями бере участь в благодійному проєкті ярмарка-онлайн за допомогою соцмереж інстаграм та фейсбук. До кінця ярмарки залишилося два дні.



Окрім пастили майстриня виготовляє фруктові кріпси та набори до сніданку (доповнення до каш, сиру, десертів та випічки).



— Розкажи трішки про процес виробництва.



Одна порція пастили сушиться 14-16 годин і з одної сушки виходить її 250 грам. Це клопітка робота. Необхідно почистити яблука, спекти, зробити пюре в правильних пропорціях і далі висушити.



А фрукти до сніданку – взагалі ювелірна робота. Потрібно нарізати їх на тоненькі шматочки.



— Які є смаки в асортименті та як зберігаєш запаси сировини протягом року?



Так, основна фішка – це те, що маємо власний садок та город, поповнюємо його новими сортами фруктів та ягід. Варто відзначити, що батько не обробляє урожай хімією, а лише натуральними добривами. Маю камери, стараюся заморозити. Найперше йде полуниця та малина, вже в лютому ягоди закінчилися, не очікувала, тож цього року потрібно буде запастися краще.



На сьогодні виготовляю близько 30 різновидів пастили: яблуко, груша, ожина, смородина, малина, полуниця, ревінь, кизил, обліпиха, айва, персик, абрикос, вишня банан, ківі, апельсин, грейпфрут, кокос, слива і мікси, зокрема з йогуртом, арахісом власного виробництва.



— Чим корисна пастила та як її зберігати?



Пастила готується без цукру, меду та будь-яких барвників. Основа – це печене яблуко, без шкірки та кісточок. Яблука – це основа прикорму для діток з самого малечку. Корисна пастила і для малечі, і спортсменів, і вагітних, і діабетиків. Я вивчала кожну ягоду. Ось для діабетиків підходить ожина, для підвищення імунітету найкраще – з імбиром, лимоном, обліпихою. Та загалом уся пастила – це заряд порцією натуральних вітамінів.



Одна трубочка смаколиків містить 100 грам свіжих фруктів.



Класична пастила зберігається до 6-ти місяців в герметичному посуді при кімнатній температурі, з йогуртом до 4-ти місяців.



Наталя розповідає, що пів року привчала рідний Нововолинськ до пастили. А замовляють її по всій Україні і для родичів закордон.



“Основна моя ціль – навчити людей любити себе та привчати до корисного вітамінізованого харчування”, – говорить майстриня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Домашню пастилу, яку виготовляє мешканка Нововолинська, смакують по всій Україні та за кордоном.Про свою сімейну справу та корисні солодощі дівчина розповіла БУГу Вже протягом року Наталія готує пастилу з натуральних дарів природи – овочів, фруктів, ягід і в асортименті – майже 30 різноманітних смаків. Смаколики виготовлені без додавання цукру, меду та барвників і вживати їх можна навіть діткам з 6-ти місяців. Пастила містить у собі великий запас вітамінів.Наталя самостійно виховує 4-річну донечку. Вона для неї є натхненням рухатися далі. Щоб мати можливість проводити якомога більше часу з дитиною, дівчина організувала на своїй кухні невеличке виробництво. Послугувало тому й те, що у батьків Наталі є власний садок та город.“До моменту, як я почала виготовляти пастилу, навіть не тримала її в руках. В інтернеті ніде не було ідеального рецепту, тож потрібно було до всього прийти самій. Придбала сушарку та почала експериментувати. Важко було знайти правильну структуру для пастили і щоб нічого не бракувало. Та мені це вдалося”, – розповідає Наталя.Дівчина говорить, що донечка дуже полюбила солодощі. Спочатку робила для своїх потроху, і смакували пастилу рідні, друзі та знайомі. Брала участь в місцевих ярмарках майстринь, де презентувала свою продукцію. Згодом Наталі вдалося розвинути свою справу. Зараз вона успішно продає корисні смаколики в інстаграмі natural_sweets_pastila_chips.На період карантину Наталя разом з іншими майстринями бере участь в благодійному проєкті ярмарка-онлайн за допомогою соцмереж інстаграм та фейсбук. До кінця ярмарки залишилося два дні.Окрім пастили майстриня виготовляє фруктові кріпси та набори до сніданку (доповнення до каш, сиру, десертів та випічки).Одна порція пастили сушиться 14-16 годин і з одної сушки виходить її 250 грам. Це клопітка робота. Необхідно почистити яблука, спекти, зробити пюре в правильних пропорціях і далі висушити.А фрукти до сніданку – взагалі ювелірна робота. Потрібно нарізати їх на тоненькі шматочки.Так, основна фішка – це те, що маємо власний садок та город, поповнюємо його новими сортами фруктів та ягід. Варто відзначити, що батько не обробляє урожай хімією, а лише натуральними добривами. Маю камери, стараюся заморозити. Найперше йде полуниця та малина, вже в лютому ягоди закінчилися, не очікувала, тож цього року потрібно буде запастися краще.На сьогодні виготовляю близько 30 різновидів пастили: яблуко, груша, ожина, смородина, малина, полуниця, ревінь, кизил, обліпиха, айва, персик, абрикос, вишня банан, ківі, апельсин, грейпфрут, кокос, слива і мікси, зокрема з йогуртом, арахісом власного виробництва.Пастила готується без цукру, меду та будь-яких барвників. Основа – це печене яблуко, без шкірки та кісточок. Яблука – це основа прикорму для діток з самого малечку. Корисна пастила і для малечі, і спортсменів, і вагітних, і діабетиків. Я вивчала кожну ягоду. Ось для діабетиків підходить ожина, для підвищення імунітету найкраще – з імбиром, лимоном, обліпихою. Та загалом уся пастила – це заряд порцією натуральних вітамінів.Одна трубочка смаколиків містить 100 грам свіжих фруктів.Класична пастила зберігається до 6-ти місяців в герметичному посуді при кімнатній температурі, з йогуртом до 4-ти місяців.Наталя розповідає, що пів року привчала рідний Нововолинськ до пастили. А замовляють її по всій Україні і для родичів закордон.“Основна моя ціль – навчити людей любити себе та привчати до корисного вітамінізованого харчування”, – говорить майстриня.

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