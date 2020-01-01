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Через карантин волинська птахофабрика відтермінувала будівництво переробного комплексу

Через карантин волинська птахофабрика відтермінувала будівництво переробного комплексу
Карантин змусив Володимир-Волинську птахофабрику переглянути строки здачі нового переробного комплексу «Епікур».

Про це в інтерв’ю журналу «Наше птахівництво» розповіла голова наглядової ради акціонерів Володимир-Волинської птахофабрики Аліна Сич, - пише AgroTimes.

«У нас наразі реалізується великий проєкт – будівництво нового переробного комплексу «Епікур» вартістю понад 38 млн євро. Це серйозна інвестиція в регіоні, але водночас реалізація подібних проєктів потребує стабільності в країні, – зазначила вона. – Через запровадження карантину перше, що сталося, – знизилися темпи будівництва цього комплексу. Ми змушені були переглянути строки здачі в експлуатацію. Проаналізувавши витрати, ухвалили вольове рішення залишити лише проєкти, необхідні для життєдіяльності птахофабрики».

За словами Аліни Сич, скоротилося фінансування кількох проєктів, інші були оптимізовані.

«План розвитку підприємства полягає у тому, що ми маємо завершити будівництво забійного цеху, що дасть змогу вийти на європейський ринок, – зауважила вона. – Але хочемо не просто вийти з валовою курятиною, якої і так багато, бо Україну вже давно сприймають як серйозного гравця на ринку курятини у Європі. Тому сьогодні ведемо перемовини з європейськими компаніями, щоб виходити на їхній ринок із продукцією без антибіотиків. Для себе вбачаємо велику перспективу зростання в цьому напрямі».

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Теги: Волинь, карантин, коронавірус
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