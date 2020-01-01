Через карантин волинська птахофабрика відтермінувала будівництво переробного комплексу





Про це в інтерв’ю журналу «Наше птахівництво» розповіла голова наглядової ради акціонерів Володимир-Волинської птахофабрики Аліна Сич, - пише



«У нас наразі реалізується великий проєкт – будівництво нового переробного комплексу «Епікур» вартістю понад 38 млн євро. Це серйозна інвестиція в регіоні, але водночас реалізація подібних проєктів потребує стабільності в країні, – зазначила вона. – Через запровадження карантину перше, що сталося, – знизилися темпи будівництва цього комплексу. Ми змушені були переглянути строки здачі в експлуатацію. Проаналізувавши витрати, ухвалили вольове рішення залишити лише проєкти, необхідні для життєдіяльності птахофабрики».



За словами Аліни Сич, скоротилося фінансування кількох проєктів, інші були оптимізовані.



«План розвитку підприємства полягає у тому, що ми маємо завершити будівництво забійного цеху, що дасть змогу вийти на європейський ринок, – зауважила вона. – Але хочемо не просто вийти з валовою курятиною, якої і так багато, бо Україну вже давно сприймають як серйозного гравця на ринку курятини у Європі. Тому сьогодні ведемо перемовини з європейськими компаніями, щоб виходити на їхній ринок із продукцією без антибіотиків. Для себе вбачаємо велику перспективу зростання в цьому напрямі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин змусив Володимир-Волинську птахофабрику переглянути строки здачі нового переробного комплексу «Епікур».Про це в інтерв’ю журналу «Наше птахівництво» розповіла голова наглядової ради акціонерів Володимир-Волинської птахофабрики, - пише AgroTimes. «У нас наразі реалізується великий проєкт – будівництво нового переробного комплексу «Епікур» вартістю понад 38 млн євро. Це серйозна інвестиція в регіоні, але водночас реалізація подібних проєктів потребує стабільності в країні, – зазначила вона. – Через запровадження карантину перше, що сталося, – знизилися темпи будівництва цього комплексу. Ми змушені були переглянути строки здачі в експлуатацію. Проаналізувавши витрати, ухвалили вольове рішення залишити лише проєкти, необхідні для життєдіяльності птахофабрики».За словами Аліни Сич, скоротилося фінансування кількох проєктів, інші були оптимізовані.«План розвитку підприємства полягає у тому, що ми маємо завершити будівництво забійного цеху, що дасть змогу вийти на європейський ринок, – зауважила вона. – Але хочемо не просто вийти з валовою курятиною, якої і так багато, бо Україну вже давно сприймають як серйозного гравця на ринку курятини у Європі. Тому сьогодні ведемо перемовини з європейськими компаніями, щоб виходити на їхній ринок із продукцією без антибіотиків. Для себе вбачаємо велику перспективу зростання в цьому напрямі».

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