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Відкриття після карантину: у луцькі підземелля знову водитимуть туристів

Відкриття після карантину: у луцькі підземелля знову водитимуть туристів
У Луцьку відновлюють роботу після карантину підземелля Кафедрального костелу Св. апостолів Петра і Павла.

Про це повідомили на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

Усіх охочих побувати у луцьких підземеллях просять дотримуватися правил відвідування, мати із собою маски, антисептик, рукавички, дотримуватись рекомендованої дистанції.

Екскурсії відбуватимуться о 10:00, 12:00, 14:00 та 16:00.

"Квитки можна придбати у касі Луцького замку безпосередньо перед екскурсією або на інший день, запис на екскурсії за телефоном - 0332 72 45 88 моб. 0665520091", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, Луцьк, культура
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