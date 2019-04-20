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В Україні з'виться ще одне професійне свято

В Україні з'виться ще одне професійне свято
Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня фермера.

Свято відзначатимуть щороку 19 червня, пише Інтерфакс-Україна, посилаючись на відповідне рішення Кабміну.

У Кабінеті міністрів України зазначають, що реалізація цього рішення сприятиме вшануванню праці фермерських господарств і їхнього внеску в розвиток агропромислового комплексу та продовольчої безпеки України.

За даними уряду, нині в аграрному секторі економіки виробництво сільгосппродукції займає понад 76 тис. суб'єктів господарювання, із них 50 тис. сільгосппідприємства. Кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання за формою "фермерське господарство" сягає майже 47 тис. одиниць, що становить 62% від загальної кількості.

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Теги: День фермера, Україна, свято
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