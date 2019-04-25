Комп'ютер, килимок і дрова: на Волині «обчистили» два будинки





Про це повідомляє



У селі Квасів злодії скористалися відсутністю господаря та вкрали з його заміського будинку комп’ютер, системний блок, телевізор «Тошиба». У приміщення проникли, пошкодивши вікно.



Збитки від такої ж безпечності потерпіла й жителька села Довгова. Скориставшись її тритижневою відсутністю, крадії вирвали скоби зі вхідних дверей і винесли з оселі металеві дверці від пічки і килимок, а з підсобного приміщення – дрова.



Поліція розшукує злочинців.

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