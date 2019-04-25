Комп'ютер, килимок і дрова: на Волині «обчистили» два будинки
Сьогодні, 21:56
На Горохівщині поліція розшукує осіб, які причетні до обкрадання будинків жителів району.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
У селі Квасів злодії скористалися відсутністю господаря та вкрали з його заміського будинку комп’ютер, системний блок, телевізор «Тошиба». У приміщення проникли, пошкодивши вікно.
Збитки від такої ж безпечності потерпіла й жителька села Довгова. Скориставшись її тритижневою відсутністю, крадії вирвали скоби зі вхідних дверей і винесли з оселі металеві дверці від пічки і килимок, а з підсобного приміщення – дрова.
Поліція розшукує злочинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
У селі Квасів злодії скористалися відсутністю господаря та вкрали з його заміського будинку комп’ютер, системний блок, телевізор «Тошиба». У приміщення проникли, пошкодивши вікно.
Збитки від такої ж безпечності потерпіла й жителька села Довгова. Скориставшись її тритижневою відсутністю, крадії вирвали скоби зі вхідних дверей і винесли з оселі металеві дверці від пічки і килимок, а з підсобного приміщення – дрова.
Поліція розшукує злочинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу
Сьогодні, 22:31
Комп'ютер, килимок і дрова: на Волині «обчистили» два будинки
Сьогодні, 21:56
Домашню пастилу, яку виготовляє волинянка, смакують не лише в Україні, а й за кордоном. ФОТО
Сьогодні, 20:50
У лучанина на автостанції з авто викрали ящики з продуктами
Сьогодні, 20:27