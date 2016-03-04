Випускники з окупованих територій зможуть вступати у виші без ЗНО





Про це в інтерв’ю Олексій Резніков.



«Ми в усілякий спосіб даємо інформацію, щоб всі діти, які не зможуть здати ЗНО, знали, що для них будуть можливості вступу. Зараз 91 ЗВО в Україні, на базі яких діють освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», готові прийняти їх без ЗНО», - заявив він.



За словами урядовця, якщо йдеться про унікальні спеціальності, такі випускники можуть перетинати КПВВ у супроводі одного з батьків і не проходити двотижневу обсервацію чи самоізоляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускники шкіл з тимчасово непідконтрольної уряду території матимуть змогу вступити до українських навчальних закладів навіть за неможливості пройти ЗНО.Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій«Ми в усілякий спосіб даємо інформацію, щоб всі діти, які не зможуть здати ЗНО, знали, що для них будуть можливості вступу. Зараз 91 ЗВО в Україні, на базі яких діють освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», готові прийняти їх без ЗНО», - заявив він.За словами урядовця, якщо йдеться про унікальні спеціальності, такі випускники можуть перетинати КПВВ у супроводі одного з батьків і не проходити двотижневу обсервацію чи самоізоляцію.

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