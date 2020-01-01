Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу

Юні волиняни взяли участь у міжнародному дистанційному онлайн конкурсі "GOLD EUROPE - World Stars 2020 Прага" та потрапили до списку переможців.Про це йдеться на сторінці Нововолинської дитячої школи мистецтв.Загалом у конкурсі брали участь більше 1000 дітей з різних куточків світу (Чехія, Нідерланди, Литва, Румунія, Молдова, Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Ізраїль) за номінаціями: художнє мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, інструментальна музика, вокал, розмовний жанр, театр мод, цирк, хореографія та інші.Вихованці Нововолинської дитячої школи мистецтв отримали грамоти, медалі та гранти на участь в інших конкурсах.ІІ премію конкурсу отримали:– інструментальний жанр- естрадний вокал– академічний вокалІІІ премію отримали:– естрадний вокал– академічний вокал– естрадний вокал"Ми щиро вдячні концертмейстерам Войтюк Т.В. та Чушкіній К.С. за майстерність та самовіддану працю. Низький уклін батькам наших вихованців за їхню підтримку моральну і матеріальну своїх дітей.А діткам бажаємо перемог в досягненні нових вершин", - йдеться на сторінці школи мистецтв.