Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу
Сьогодні, 22:31
Юні волиняни взяли участь у міжнародному дистанційному онлайн конкурсі "GOLD EUROPE - World Stars 2020 Прага" та потрапили до списку переможців.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської дитячої школи мистецтв.
Загалом у конкурсі брали участь більше 1000 дітей з різних куточків світу (Чехія, Нідерланди, Литва, Румунія, Молдова, Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Ізраїль) за номінаціями: художнє мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, інструментальна музика, вокал, розмовний жанр, театр мод, цирк, хореографія та інші.
Вихованці Нововолинської дитячої школи мистецтв отримали грамоти, медалі та гранти на участь в інших конкурсах.
ІІ премію конкурсу отримали:
Ліза Крашеніннікова – інструментальний жанр
Ангеліна Омельчук- естрадний вокал
Валерія Остропольська – академічний вокал
ІІІ премію отримали:
Аделіна Ланцова – естрадний вокал
Марія Рубчук – академічний вокал
Елла Шевченко – естрадний вокал
"Ми щиро вдячні концертмейстерам Войтюк Т.В. та Чушкіній К.С. за майстерність та самовіддану працю. Низький уклін батькам наших вихованців за їхню підтримку моральну і матеріальну своїх дітей.
А діткам бажаємо перемог в досягненні нових вершин", - йдеться на сторінці школи мистецтв.
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Про це йдеться на сторінці Нововолинської дитячої школи мистецтв.
Загалом у конкурсі брали участь більше 1000 дітей з різних куточків світу (Чехія, Нідерланди, Литва, Румунія, Молдова, Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Ізраїль) за номінаціями: художнє мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, інструментальна музика, вокал, розмовний жанр, театр мод, цирк, хореографія та інші.
Вихованці Нововолинської дитячої школи мистецтв отримали грамоти, медалі та гранти на участь в інших конкурсах.
ІІ премію конкурсу отримали:
Ліза Крашеніннікова – інструментальний жанр
Ангеліна Омельчук- естрадний вокал
Валерія Остропольська – академічний вокал
ІІІ премію отримали:
Аделіна Ланцова – естрадний вокал
Марія Рубчук – академічний вокал
Елла Шевченко – естрадний вокал
"Ми щиро вдячні концертмейстерам Войтюк Т.В. та Чушкіній К.С. за майстерність та самовіддану працю. Низький уклін батькам наших вихованців за їхню підтримку моральну і матеріальну своїх дітей.
А діткам бажаємо перемог в досягненні нових вершин", - йдеться на сторінці школи мистецтв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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