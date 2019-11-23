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В Україні хочуть вп'ятеро збільшити штрафи для пішоходів

В Україні хочуть вп'ятеро збільшити штрафи для пішоходів
Верховна Рада підтримала збільшення штрафів для пішоходів та велосипедистів в першому читанні.

«За» проголосували 277 народних депутатів, - пише Радіо Свобода.

Згідно з порівняльною таблицею, штраф за «непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху» має зрости до 255 гривень.

Наразі таке порушення карається попередженням або штрафом у розмірі 51 гривні.

Якщо людина при цьому буде перебувати в стані сп’яніння, штраф зросте до 510 гривень. Зараз він становить 136 гривень. Якщо ж пішохід спричинив аварійну обстановку, штраф сягне 680 гривень.

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Теги: Україна, штрафи, Верховна Рада
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