В Україні хочуть вп'ятеро збільшити штрафи для пішоходів





«За» проголосували 277 народних депутатів, - пише

Згідно з порівняльною таблицею, штраф за «непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху» має зрости до 255 гривень.



Наразі таке порушення карається попередженням або штрафом у розмірі 51 гривні.



Якщо людина при цьому буде перебувати в стані сп’яніння, штраф зросте до 510 гривень. Зараз він становить 136 гривень. Якщо ж пішохід спричинив аварійну обстановку, штраф сягне 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада підтримала збільшення штрафів для пішоходів та велосипедистів в першому читанні.«За» проголосували 277 народних депутатів, - пише Радіо Свобода.

Згідно з порівняльною таблицею, штраф за «непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху» має зрости до 255 гривень.Наразі таке порушення карається попередженням або штрафом у розмірі 51 гривні.Якщо людина при цьому буде перебувати в стані сп’яніння, штраф зросте до 510 гривень. Зараз він становить 136 гривень. Якщо ж пішохід спричинив аварійну обстановку, штраф сягне 680 гривень.

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