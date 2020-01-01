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Луцький другокласник за весну прочитав 21 книгу. ВІДЕО

Луцький другокласник за весну прочитав 21 книгу. ВІДЕО
Учень другого класу однієї з луцьких шкіл та YouTube-блогер Володимир Каліш за три місяці прочитав 21 книгу.

Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на Суспільне Волині.

Школяр початкової школи із Луцька Володимир Каліш за весну прочитав 21 книжку. Книголюб розповідає про враження від цих історій всьому світу, адже має власний тематичний канал на YouTube. Сторінку, присвячену літературі, Володимир наповнює регулярно. Тут вже понад 200 оглядів книжок.

«Із прочитаний для мене найцікавішою стала книжка Сашка Дерманського «Бабуся оголошує війну». Книжка про те, як вуж Онисько та його бабуся намагаються перемогти космічного посмітюха, який прилетів на планету Земля, щоб заразити всіх посмітюховими хвилями. І щоб усі почали смітити», - розповідає Володимир.

Мама блогера, Наталія Каліш, повідала, що перший огляд син зробив ще три роки тому під новорічну ялинку. Тоді йому лише виповнилося п’ять років.

Автори каналу кажуть, що найбільшу втіху отримують від коментарів. Особливо, коли хтось пише, що взяли за рекомендацією книжку.



Нагадаємо, 15 грудня, 7-річний хлопчик з Луцька Володимир Каліш офіційно став рекордсменом – наймолодшим в Україні модератором зустрічей з дитячими письменниками, дитячим волонтером у літературній діяльності з популяризації прочитаних книг.

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Теги: Волинь, Луцьк
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