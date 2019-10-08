У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО
03 червень, 23:39
В обласному центрі Волині встановили освітлення на баскетбольному майданчику, що розташований на вулиці Глушець.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Завершили монтаж і підключення освітлення на загальноміському баскетбольному майданчику по вулиці Глушець", - йдеться у дописі.
Також радник міського голови зазначив, що вся площа майданчика освітлюється максимально рівномірно, а лампи налаштовані таким чином, щоб не заважати і не засліплювати гравців.
Незабаром майданчик відкриють для любителів баскетболу.
Також Ігор Поліщук оприлюднив світлини майданчику з встановленим освітленням.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Завершили монтаж і підключення освітлення на загальноміському баскетбольному майданчику по вулиці Глушець", - йдеться у дописі.
Також радник міського голови зазначив, що вся площа майданчика освітлюється максимально рівномірно, а лампи налаштовані таким чином, щоб не заважати і не засліплювати гравців.
Незабаром майданчик відкриють для любителів баскетболу.
Також Ігор Поліщук оприлюднив світлини майданчику з встановленим освітленням.
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