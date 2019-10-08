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У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО

У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО
В обласному центрі Волині встановили освітлення на баскетбольному майданчику, що розташований на вулиці Глушець.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Завершили монтаж і підключення освітлення на загальноміському баскетбольному майданчику по вулиці Глушець", - йдеться у дописі.

Також радник міського голови зазначив, що вся площа майданчика освітлюється максимально рівномірно, а лампи налаштовані таким чином, щоб не заважати і не засліплювати гравців.

Незабаром майданчик відкриють для любителів баскетболу.

Також Ігор Поліщук оприлюднив світлини майданчику з встановленим освітленням.
У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО
У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО
У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО
У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО
У Луцьку встановили освітлення на баскетбольному майданчику біля парку. ФОТО

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Теги: Луцьк, майданчик, спорт
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