Курс валют у Луцьку на 4 червня





Євро при купівлі становить – 29.480, продажу – 30.079.



Курс російського рубля: купівля – 0,339, продаж – 0,392.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.923, продаж – 6.812.



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