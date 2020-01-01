вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 4 червня

Курс валют у Луцьку на 4 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.599, а продаж – 26.881.

Євро при купівлі становить – 29.480, продажу – 30.079.

Курс російського рубля: купівля – 0,339, продаж – 0,392.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.923, продаж – 6.812.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – акція на кредитування житла*
Сьогодні, 09:15
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 4 червня
Сьогодні, 09:05
У волинському виші розвиватимуть лучництво
Сьогодні, 08:10
«Потрібно ще дві «хімії»: онкохворий лучанин розповів, на якому етапі його лікування
Сьогодні, 07:34
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 3 червня Курс валют у Луцьку на 3 червня
03 червень, 09:08
Курс валют у Луцьку на 31 травня Курс валют у Луцьку на 31 травня
31 травень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 28 травня Курс валют у Луцьку на 28 травня
28 травень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 27 травня Курс валют у Луцьку на 27 травня
27 травень, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час
Сьогодні, 09:16
 0
У Луцьку – акція на кредитування житла*
Сьогодні, 09:15
 0
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 4 червня
Сьогодні, 09:05
 0
У волинському виші розвиватимуть лучництво
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8