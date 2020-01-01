У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля





Повідомлення про пожежу до Служби 101 надійшло 4 червня о 04:44, - інформує ДСНС України у Волинській області.



З’ясувалося, що полум’я охопило дах споруди й перекриття. Крім того, виникла загроза перекидання вогню на розташований поруч житловий будинок.



О 05:07 пожежу локалізували, а о 05:22 – ліквідовали. На місці події працювали 6 рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної охорони селища Мар’янівка, залучали 2 одиниці основної пожежної техніки. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Скобелка Горохівського району горіла цегляна господарська споруда.Повідомлення про пожежу до Служби 101 надійшло 4 червня о 04:44, - інформує ДСНС України у Волинській області.З’ясувалося, що полум’я охопило дах споруди й перекриття. Крім того, виникла загроза перекидання вогню на розташований поруч житловий будинок.О 05:07 пожежу локалізували, а о 05:22 – ліквідовали. На місці події працювали 6 рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної охорони селища Мар’янівка, залучали 2 одиниці основної пожежної техніки. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

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