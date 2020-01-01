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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час

Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час
За даними Центру громадського здоров'я, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні зареэстрували 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11 042 пацієнти одужали. За добу зафіксували 588 нових випадків. Це новий антирекорд.

Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1077 випадків;
Волинська область — 986 випадків (27 нових за добу);
Дніпропетровська область — 957 випадків;
Донецька область — 174 випадки;
Житомирська область — 833 випадки;
Закарпатська область — 1257 випадків;
Запорізька область — 469 випадків;
Івано-Франківська область — 1491 випадок;
Кіровоградська область — 526 випадків;
м. Київ — 3210 випадків;
Київська область — 1673 випадки;
Львівська область — 1915 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 933 випадки;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1905 випадків;
Сумська область — 177 випадків;
Тернопільська область — 1220 випадків;
Харківська область — 1166 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 497 випадків;
Чернівецька область — 3481 випадок;
Черкаська область — 429 випадків;
Чернігівська область — 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, антирекорд, статистика, МОЗ, Україна
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Коментарі 1
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