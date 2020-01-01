Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час

За даними Центру громадського здоров'я, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні зареэстрували 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11 042 пацієнти одужали. За добу зафіксували 588 нових випадків. Це новий антирекорд.Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1077 випадків;Волинська область — 986 випадків (27 нових за добу);Дніпропетровська область — 957 випадків;Донецька область — 174 випадки;Житомирська область — 833 випадки;Закарпатська область — 1257 випадків;Запорізька область — 469 випадків;Івано-Франківська область — 1491 випадок;Кіровоградська область — 526 випадків;м. Київ — 3210 випадків;Київська область — 1673 випадки;Львівська область — 1915 випадків;Луганська область — 51 випадок;Миколаївська область — 295 випадків;Одеська область — 933 випадки;Полтавська область — 272 випадки;Рівненська область — 1905 випадків;Сумська область — 177 випадків;Тернопільська область — 1220 випадків;Харківська область — 1166 випадків;Херсонська область — 179 випадків;Хмельницька область — 497 випадків;Чернівецька область — 3481 випадок;Черкаська область — 429 випадків;Чернігівська область — 238 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.