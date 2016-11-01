Скільки у Нововолинській міськраді заробляють голова та його заступники





Лише понад пів мільйона гривень доходу він заробив в якості зарплати, - пише





Віктор Сапожніков, міський голова Нововолинська



У голови Нововолинської міської ради зареєстровано три земельні ділянки. Одною, площею 65 кв. м володіє дружина. Ще одна у Нововолинську (400 кв. м) належить міському голові. Він же ж володіє ділянкою у селі Світязь (900 кв. м). Серед іншого майна квартира у Нововолинську (64.3 кв. м). У звітному році зафіксовано нове майно – це будинок 199.4 кв. м, який є орендованим.



Також у міського голови зафіксовано чотири об’єкти незавершеного будівництва. А саме два гаражі (26 та 21 кв. м) та садовий будинок (48 кв. м) у Нововолинську, а також житловий будинок в селі Світязь (25 кв. м).



Посадовець задекларував два автомобілі. Один новий у декларації. SKODA SUPERB CLASSIC придбаний у 2008 році, а SKODA KODIAQ 2019 року випуску куплений у звітному році. Його вартість – 921 тисячу 438 гривень.



У міського голови зареєстровані акції в ВАТ "Волиньнафтопродукт" (57 номінальною вартістю в 0,25 грн) та у ВАТ "Нафтопереробний комплекс - Галичина" (539 номінальною вартістю в 0.01). У «Волиньнафтопродукті» таку ж кількість акцій зареєструвала дружина посадовця. Вона також задекларувала боргові цінні папери у Міністерстві фінансів України (1 номінальною вартістю в 1000).



Щодо доходів міського голови, то їх склали:



Заробітна плата в міській раді (597 тис. 657 грн)

Заробітна плата в Тернопільському Національному Економічному Університеті (19 тис. 507 грн)

Пенсія (19 тис. 507 грн)

Дивіденди в двох банках (22 тис. 954 грн)

Дохід від відчуження рухомого майна (287 тис. 403 грн)

Бонуси (395 грн).

Дружина також задекларувала 49 тис. 86 грн пенсії, 80 грн бонусу та 34 тис. 301 грн дивідендів у різних банках.



Щодо грошових активів, то подружжя задекларувало на двох у формі готівки, цінних металів та банківських рахунків 36 тисяч 759 доларів, 376 тисяч 79 гривень та 7639 євро.



Біографічна довідка:



Після закінчення будівельного інституту чотири роки працював майстром, прорабом, старшим прорабом, начальником дільниці в системі тресту “Мозирнафтохімбуд” м. Мозир



1976 року призваний на строкову службу в армію



З 1982 рокупрацював головним інженером ремонтно-будівельного управління виробничого об’єднання “Укрзахідвугілля”.



1986-1996 обіймав посади голови планової комісії, заступника голови, першого заступника голови Нововолинського міськвиконкому. Два роки виконував обов’язки міського голови.



З 1998 року працює міським головою. Каденції: 1998 р. - перша, 2002 р. - друга, 2006 р. - третя. 2010 р.- четверта, 2015 р. - п’ята.



Андрій Сторонський, перший заступник міського голови, секретар міської ради





Заступник міського голови спільно з дружиною задекларували квартиру у Нововолинську, придбану в 2018 році, площею 79,5 кв. м. В оренді декларанта знаходиться гараж, також дружина заступника задекларувала ще одну квартиру в місті, придбану в 2010 році.



Андрій Сторонський зафіксував автомобіль Hyundai Sonata 2008 року випуску. Дохід нововолинця склала його зарплата в міській раді (472 тис. 406 грн) та Нововолинській центральній міській лікарні (20 тис. 701 грн).



Дружина також отримувала зарплату у виконавчому комітеті Нововолинської міськради (184 тис. 70 грн) і дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 145 тис. 977 грн. Решта доходів склали бонуси в банку та відсотки. Грошові активи подружжя склали 20 тис. доларів.



Володимир Рожелюк, радник міського голови





Радник міського голови задекларував власність гаража у Нововолинську (30 кв. м, набутий у 2016 році), земельної ділянки в селі Литовеж (853 кв. м) та недобудованої дачі в цьому ж селі. А ось з дружиною спільним майном є квартира у місті, яка є у власності з 2018 року (103,6 кв м). Також дружина задекларувала земельну ділянку (2500 кв. м) у селі Космівка Іваничівського району. Їздить радник на авто КІА, у власність яке набув у 2018 році. З дружиною мають по 57 акцій в ВАТ «Волиньнафтопродукт».



За звітний рік чоловік заробив міській раді 384 тисячі 478 гривень, також 91 тис. 50 грн пенсії. Його дружина задекларувала 43 тис. 937 грн пенсії, 11904 зарплати у міському палаці культури та отриману спадщину – 390 тис. 868 грн.



Задекларовані грошові активи в сім’ї – 22,3 тис. доларів та 6 тис. євро.



Олександр Громик, заступник міського голови





Заступник міського голови у декларації вказав, що володіє лише мопедом VIPER STORM 2008 року випуску. Житловий будинок та дві земельні ділянки в селі Мовники Іваничівського району належать матері.



Левову частку доходу декларанта склала його зарплата – 402 тисячі 117 гривень. Окрім цього задекларована зарплата матері у Литовезькій сільській раді та пенсія (разом 42,7 тис. грн).



Також заступник задекларував 22,2 тис. грн і 9 тис. доларів. Його матір – майже 18 тис. грн.



Вікторія Магдисюк, заступниця міського голови, керуча справами виконкому





Заступниця задекларувала квартиру, якою користується у Нововолинську. До слова, у 2020 році вона вже задекларувала купівлю власного житла за майже 180 тис. грн.



У звітному 2019 році не вказане володіння іншим майном, однак є записані 7 тис. євро готівкою. Основний дохід склала заробітна плата за місцем роботи – 381 тисячу 526 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свої заробітки показали чиновники Нововолинської міської ради. Найбільший дохід – у міського голови Віктора Сапожнікова.Лише понад пів мільйона гривень доходу він заробив в якості зарплати, - пише Конкурент У голови Нововолинської міської ради зареєстровано три земельні ділянки. Одною, площею 65 кв. м володіє дружина. Ще одна у Нововолинську (400 кв. м) належить міському голові. Він же ж володіє ділянкою у селі Світязь (900 кв. м). Серед іншого майна квартира у Нововолинську (64.3 кв. м). У звітному році зафіксовано нове майно – це будинок 199.4 кв. м, який є орендованим.Також у міського голови зафіксовано чотири об’єкти незавершеного будівництва. А саме два гаражі (26 та 21 кв. м) та садовий будинок (48 кв. м) у Нововолинську, а також житловий будинок в селі Світязь (25 кв. м).Посадовець задекларував два автомобілі. Один новий у декларації. SKODA SUPERB CLASSIC придбаний у 2008 році, а SKODA KODIAQ 2019 року випуску куплений у звітному році. Його вартість – 921 тисячу 438 гривень.У міського голови зареєстровані акції в ВАТ "Волиньнафтопродукт" (57 номінальною вартістю в 0,25 грн) та у ВАТ "Нафтопереробний комплекс - Галичина" (539 номінальною вартістю в 0.01). У «Волиньнафтопродукті» таку ж кількість акцій зареєструвала дружина посадовця. Вона також задекларувала боргові цінні папери у Міністерстві фінансів України (1 номінальною вартістю в 1000).Щодо доходів міського голови, то їх склали:Заробітна плата в міській раді (597 тис. 657 грн)Заробітна плата в Тернопільському Національному Економічному Університеті (19 тис. 507 грн)Пенсія (19 тис. 507 грн)Дивіденди в двох банках (22 тис. 954 грн)Дохід від відчуження рухомого майна (287 тис. 403 грн)Бонуси (395 грн).Дружина також задекларувала 49 тис. 86 грн пенсії, 80 грн бонусу та 34 тис. 301 грн дивідендів у різних банках.Щодо грошових активів, то подружжя задекларувало на двох у формі готівки, цінних металів та банківських рахунків 36 тисяч 759 доларів, 376 тисяч 79 гривень та 7639 євро.Заступник міського голови спільно з дружиною задекларували квартиру у Нововолинську, придбану в 2018 році, площею 79,5 кв. м. В оренді декларанта знаходиться гараж, також дружина заступника задекларувала ще одну квартиру в місті, придбану в 2010 році.Андрій Сторонський зафіксував автомобіль Hyundai Sonata 2008 року випуску. Дохід нововолинця склала його зарплата в міській раді (472 тис. 406 грн) та Нововолинській центральній міській лікарні (20 тис. 701 грн).Дружина також отримувала зарплату у виконавчому комітеті Нововолинської міськради (184 тис. 70 грн) і дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 145 тис. 977 грн. Решта доходів склали бонуси в банку та відсотки. Грошові активи подружжя склали 20 тис. доларів.Радник міського голови задекларував власність гаража у Нововолинську (30 кв. м, набутий у 2016 році), земельної ділянки в селі Литовеж (853 кв. м) та недобудованої дачі в цьому ж селі. А ось з дружиною спільним майном є квартира у місті, яка є у власності з 2018 року (103,6 кв м). Також дружина задекларувала земельну ділянку (2500 кв. м) у селі Космівка Іваничівського району. Їздить радник на авто КІА, у власність яке набув у 2018 році. З дружиною мають по 57 акцій в ВАТ «Волиньнафтопродукт».За звітний рік чоловік заробив міській раді 384 тисячі 478 гривень, також 91 тис. 50 грн пенсії. Його дружина задекларувала 43 тис. 937 грн пенсії, 11904 зарплати у міському палаці культури та отриману спадщину – 390 тис. 868 грн.Задекларовані грошові активи в сім’ї – 22,3 тис. доларів та 6 тис. євро.Заступник міського голови у декларації вказав, що володіє лише мопедом VIPER STORM 2008 року випуску. Житловий будинок та дві земельні ділянки в селі Мовники Іваничівського району належать матері.Левову частку доходу декларанта склала його зарплата – 402 тисячі 117 гривень. Окрім цього задекларована зарплата матері у Литовезькій сільській раді та пенсія (разом 42,7 тис. грн).Також заступник задекларував 22,2 тис. грн і 9 тис. доларів. Його матір – майже 18 тис. грн.Заступниця задекларувала квартиру, якою користується у Нововолинську. До слова, у 2020 році вона вже задекларувала купівлю власного житла за майже 180 тис. грн.У звітному 2019 році не вказане володіння іншим майном, однак є записані 7 тис. євро готівкою. Основний дохід склала заробітна плата за місцем роботи – 381 тисячу 526 гривень.

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