Важкохвору лучанку, яку «списали» із життя волинські медики, лікуватимуть у Німеччині





Про це Інформаційному агентству



Нагадаємо,



Зі слів жінки, поки що команда лікарів із німецької клініки «Klinikum und Fachbereich Medizin Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main» - єдині зі всіх закордонних медичних установ погодилися взятися за настільки складний випадок.



«Попри те, що в Україні мене, можна сказати, «списали» із життя, у Німеччині мені можуть допомогти. Я спілкувалася із представником клініки. Ні, мене не тішать особливими ілюзіями, але й кажуть, що шанси на життя у мене є!



А жити, бачити як зростають мої діти, повірте, я дуже хочу! І до хвороби я надзвичайно любила життя. А тепер – в рази дужче. Ви собі уявляєте, як це, скласти руки і чекати смерті? Це дуже страшно!» - плаче молода жінка.



Ускладнює стан Ірини й некроз тканин внутрішніх органів, який утворився через медичну помилку.



«У Волинському онкодиспансері мене опромінювали. Я просила дати мені направлення на новий лінійний прискорювач, але мені сказали, що, мовляв, я худенька – вистачить і старого. Через деякий час я стала почувати себе зле. Піднялася температура, розпочались сильні болі. Уже у Києві мені розповіли, що «лампами» мені пропалили внутрішні органи, тканини і розпочався некроз. Коли ж я підійшла до лікаря, яка мене у Луцьку опромінювала, то вона сказала, що це хвороба мене їсть, не визнала лікарської помилки. Тепер, аби продовжити лікування раку, мені потрібно спочатку залікувати некроз», - розповіла жінка.



За станом на сьогодні, німецькі медики виставили Ірині Козак рахунок за перший етап лікування – майже 28 тисяч євро.



«Я розумію, що це відносно невелика сума, але у нас цих коштів нема – майже всі гроші, зароблені членами сім’ї, витрачаємо мені на обезболення та підтримуючу терапію. Я до останнього нічого ні у кого не просила, але я так хочу жити! Тому я змушена звертатися до усіх щирих та небайдужих серцем людей із проханням допомогти мені зібрати цю суму. Надія – моє єдине світло в темному тунелі. Будь ласка, допоможіть мені», - благає небайдужих молода жінка.



До слова, за станом на сьогодні, Ірину стали мучити нестерпні болі у тілі, зокрема, у нозі, що змушує лучанку постійно приймати сильнодіючі обезболюючі препарати, які, утім, теж не допомагають. Тож часу на очікування фактично немає! Кожна година, хвилина, секунда може стати вирішальною у цій надважкій битві за життя.



Реквізити для допомоги Ірині Козак:



ПриватБанк 5168757351504875-Петриканин Лариса Леонідівна (мама Ірини),



ПриватБанк. 4149499124387513 -Козак Ірина Романівна,



КредоБанк 5355175501554034 -Петриканин Катерина Василівна (сестра Ірини).



Увага! На жаль, неодноразово коштами, призначеними на лікування Ірини, мали спроби заволодіти шахраї. Тому при грошовому переказі просимо перевіряти ПІБ отримувача та номер картки, адже аферисти дублюють дописи та новини про збір коштів для Ірини Козак у соціальних мережах, але замість номерів рахунків жінки та її рідних, зазначають власні. Також нібито від імені важкохворої лучанки розсилають її друзям хибні прохання про допомогу та переказ коштів. Будьте пильними!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Взятися за лікування важкохворої лучанки Ірини Козак, яка страждає на рак шийки матки 4-ї стадії, і від якої відмовились волинські та київські онкологи, погодились медики однієї спеціалізованої клінік у Франкфурті-на-Майні у Німеччині.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини у особистому коментарі повідомила Ірина Козак.Нагадаємо, волинські онкологи відмовились продовжувати лікування 37-річної лучанки, матері двох дітей Ірини Козак . Ось уже декілька років молода жінка поки що безуспішно бореться із раком шийки матки. На жаль, її стан важкий – повністю відмовили нирки, а пухлина проросла у сечовий міхур. Продовжувати хіміотерапію і опромінення через важкий стан пацієнтки відмовились. Із прописаного лікування – лише підтримуюча терапія та обезболення. Однак, навіть після відмови київських медиків призначати протокол лікування, оптимістична Ірина не здається й продовжує боротьбу за життя, сподіваючись на порятунок за кордоном.Зі слів жінки, поки що команда лікарів із німецької клініки «Klinikum und Fachbereich Medizin Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main» - єдині зі всіх закордонних медичних установ погодилися взятися за настільки складний випадок.«Попри те, що в Україні мене, можна сказати, «списали» із життя, у Німеччині мені можуть допомогти. Я спілкувалася із представником клініки. Ні, мене не тішать особливими ілюзіями, але й кажуть, що шанси на життя у мене є!А жити, бачити як зростають мої діти, повірте, я дуже хочу! І до хвороби я надзвичайно любила життя. А тепер – в рази дужче. Ви собі уявляєте, як це, скласти руки і чекати смерті? Це дуже страшно!» - плаче молода жінка.Ускладнює стан Ірини й некроз тканин внутрішніх органів, який утворився через медичну помилку.«У Волинському онкодиспансері мене опромінювали. Я просила дати мені направлення на новий лінійний прискорювач, але мені сказали, що, мовляв, я худенька – вистачить і старого. Через деякий час я стала почувати себе зле. Піднялася температура, розпочались сильні болі. Уже у Києві мені розповіли, що «лампами» мені пропалили внутрішні органи, тканини і розпочався некроз. Коли ж я підійшла до лікаря, яка мене у Луцьку опромінювала, то вона сказала, що це хвороба мене їсть, не визнала лікарської помилки. Тепер, аби продовжити лікування раку, мені потрібно спочатку залікувати некроз», - розповіла жінка.За станом на сьогодні, німецькі медики виставили Ірині Козак рахунок за перший етап лікування – майже 28 тисяч євро.«Я розумію, що це відносно невелика сума, але у нас цих коштів нема – майже всі гроші, зароблені членами сім’ї, витрачаємо мені на обезболення та підтримуючу терапію. Я до останнього нічого ні у кого не просила, але я так хочу жити! Тому я змушена звертатися до усіх щирих та небайдужих серцем людей із проханням допомогти мені зібрати цю суму. Надія – моє єдине світло в темному тунелі. Будь ласка, допоможіть мені», - благає небайдужих молода жінка.До слова, за станом на сьогодні, Ірину стали мучити нестерпні болі у тілі, зокрема, у нозі, що змушує лучанку постійно приймати сильнодіючі обезболюючі препарати, які, утім, теж не допомагають. Тож часу на очікування фактично немає! Кожна година, хвилина, секунда може стати вирішальною у цій надважкій битві за життя.

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