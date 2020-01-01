Власники «євроблях» під Кабміном проводять акцію протесту
Сьогодні, 10:49
Десятки громадян зібралися на акцію протесту під будівлею Кабміну.
Протестувальники підготували плакати з вимогами забезпечити доступне розмитнення автомобілів, - пише УНІАН.
Водночас в урядовий квартал уже приїхали вантажівки з нацгвардійцями.
Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
Поліція закликає організаторів та учасників акцій дотримуватися норм законодавства і карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.
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Протестувальники підготували плакати з вимогами забезпечити доступне розмитнення автомобілів, - пише УНІАН.
Водночас в урядовий квартал уже приїхали вантажівки з нацгвардійцями.
Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
Поліція закликає організаторів та учасників акцій дотримуватися норм законодавства і карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ескортпослуги, тітушки, фемен? Робота погодинна. Тема акції будь-яка, крім лівої,бо побити можуть.
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