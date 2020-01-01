Власники «євроблях» під Кабміном проводять акцію протесту





Протестувальники підготували плакати з вимогами забезпечити доступне розмитнення автомобілів, - пише



Водночас в урядовий квартал уже приїхали вантажівки з нацгвардійцями.



Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.



Поліція закликає організаторів та учасників акцій дотримуватися норм законодавства і карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десятки громадян зібралися на акцію протесту під будівлею Кабміну.Протестувальники підготували плакати з вимогами забезпечити доступне розмитнення автомобілів, - пише УНІАН Водночас в урядовий квартал уже приїхали вантажівки з нацгвардійцями.Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.Поліція закликає організаторів та учасників акцій дотримуватися норм законодавства і карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

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