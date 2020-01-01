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Власники «євроблях» під Кабміном проводять акцію протесту

Власники «євроблях» під Кабміном проводять акцію протесту
Десятки громадян зібралися на акцію протесту під будівлею Кабміну.

Протестувальники підготували плакати з вимогами забезпечити доступне розмитнення автомобілів, - пише УНІАН.

Водночас в урядовий квартал уже приїхали вантажівки з нацгвардійцями.

Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Поліція закликає організаторів та учасників акцій дотримуватися норм законодавства і карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.


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Теги: євробляхи, акція
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Коментарі 1
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Ескортпослуги, тітушки, фемен? Робота погодинна. Тема акції будь-яка, крім лівої,бо побити можуть.
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