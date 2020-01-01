Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 25 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Ковель – 7, м.Луцьк – 6, Луцький район – 5, Ковельський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район – 1.Одужало 13 осіб, в тому числі 2 дітей та 2 медичних працівники. Два випадки хвороби завершились летально (Володимир-Волинський район та Ківерцівський район), - йдеться на сайті Волинської ОДА.Загалом станом на 10.00 год. 4 червня в області зареєстрували 984 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 292 особи. 29 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 196 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 174 випадки, в тому числі 4 летальних;Ковельський район – 11 випадків;Ківерцівський район – 144 випадки, в т.ч. 6 летальних;м. Нововолинськ – 78 випадків, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 18 випадків;Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;Володимир-Волинський район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Камінь-Каширський район – 26 випадків, в т.ч. 1 летальний;Локачинський район – 11 випадків;Любомльський район – 18 випадків;Турійський район – 10 випадків;Шацький район – 9 випадків;Рожищенський район – 8 випадків;Любешівський район – 5 випадків;Ратнівський район – 4 випадки.За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 7224 особи, в тому числі за останню добу – 164 особи.