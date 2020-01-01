Як у Луцьку в Поминальну суботу курсуватиме додатковий транспорт. ГРАФІК





Про це йдеться на сайті мерії.



У зв’язку з перенесенням поминальних днів на 6 червня забезпечать доїзд громадського транспорту на міське кладовище у селі Гаразджа. Так, КП “Луцьке підприємство електротранспорту” забезпечить роботу восьми тролейбусів за маршрутом № 7 “Київський майдан – с.Гаразджа”.



Рекомендували також ФОП Макарчуку М.П. залучити для перевезень додаткові транспортні засоби за автобусним маршрутом № 3 “Гаразджа (кладовище) – Госпіталь”.



ФОП Тимощук М.С. (з 09.00 до 18.00 згідно з розкладом) має залучити чотири автобуси для здійснення перевезень за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)”, що проходитиме в прямому та зворотному напрямках: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна та в с. Гаразджа, біля кладовища).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Поминальну суботу, 6 червня, у Луцьку збільшать кількість транспорту , який рухатиметься у село Гаразджа.Про це йдеться на сайті мерії.У зв’язку з перенесенням поминальних днів на 6 червня забезпечать доїзд громадського транспорту на міське кладовище у селі Гаразджа. Так, КП “Луцьке підприємство електротранспорту” забезпечить роботу восьми тролейбусів за маршрутом № 7 “Київський майдан – с.Гаразджа”.Рекомендували також ФОП Макарчуку М.П. залучити для перевезень додаткові транспортні засоби за автобусним маршрутом № 3 “Гаразджа (кладовище) – Госпіталь”.ФОП Тимощук М.С. (з 09.00 до 18.00 згідно з розкладом) має залучити чотири автобуси для здійснення перевезень за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)”, що проходитиме в прямому та зворотному напрямках: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна та в с. Гаразджа, біля кладовища).

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