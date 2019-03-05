Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні
Сьогодні, 11:18
Розповіли, як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні.
Про це повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Повідомляють, що відвідування сервісних центрів МВС здійснюють за попереднім записом:
- через функціонал «Запис в електронну чергу»
https://equeue.hsc.gov.ua/#/login
- за номером телефону регіонального сервісного центру МВС у Волинській області - (0332) 74-91-15.
Графік роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС у Волинській області:
6,7,8 червня – вихідні дні
З 9.06 – робота у звичному режимі
Територіальні сервісні центри МВС Волині:
6 червня – 9:00 – 15:45 год;
7,8,9 червня – вихідні дні;
З 10.06 – робота у звичному режимі.
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Про це повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Повідомляють, що відвідування сервісних центрів МВС здійснюють за попереднім записом:
- через функціонал «Запис в електронну чергу»
https://equeue.hsc.gov.ua/#/login
- за номером телефону регіонального сервісного центру МВС у Волинській області - (0332) 74-91-15.
Графік роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС у Волинській області:
6,7,8 червня – вихідні дні
З 9.06 – робота у звичному режимі
Територіальні сервісні центри МВС Волині:
6 червня – 9:00 – 15:45 год;
7,8,9 червня – вихідні дні;
З 10.06 – робота у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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