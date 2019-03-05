Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні





Про це повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.



Повідомляють, що відвідування сервісних центрів МВС здійснюють за попереднім записом:



- через функціонал «Запис в електронну чергу»

https://equeue.hsc.gov.ua/#/login

- за номером телефону регіонального сервісного центру МВС у Волинській області - (0332) 74-91-15.



Графік роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС у Волинській області:



6,7,8 червня – вихідні дні



З 9.06 – робота у звичному режимі



Територіальні сервісні центри МВС Волині:



6 червня – 9:00 – 15:45 год;

7,8,9 червня – вихідні дні;



З 10.06 – робота у звичному режимі.







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