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Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні

Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні
Розповіли, як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні.

Про це повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Повідомляють, що відвідування сервісних центрів МВС здійснюють за попереднім записом:

- через функціонал «Запис в електронну чергу»
https://equeue.hsc.gov.ua/#/login
- за номером телефону регіонального сервісного центру МВС у Волинській області - (0332) 74-91-15.

Графік роботи Головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС у Волинській області:

6,7,8 червня – вихідні дні

З 9.06 – робота у звичному режимі

Територіальні сервісні центри МВС Волині:

6 червня – 9:00 – 15:45 год;
7,8,9 червня – вихідні дні;

З 10.06 – робота у звичному режимі.



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Теги: сервісні центри МВС, графік
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