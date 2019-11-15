На вулицях Луцька просять встановити «розумні» камери відеоспостереження





Відповідну Соломія Сорокопуд.



Свою петицію авторка пояснює тим, що наявність у містах «розумної» системи відеоаналітики, яка в повній мірі адаптована під потреби безпеки та розвитку самого міста і функціонально може вирішувати безліч завдань, є підґрунтям стрімкого розвитку.



Встановлення камер відеоспостереження в Луцьку допоможе розвитку транспортної логістики, контролю і управлінню окремими процесами і об’єктами, аналізу ситуацій на дорогах, в тому числі, здійснюватиме контроль за неправильним паркуванням, що блокує транспортний потік,

контролюватиме скупченням людей, транспорту та залишені предмети, допоможе підраховувати людей або об’єкти на заданій території, прогнозувати надзвичайні ситуації, розпізнавати осіб, що знаходяться в розшуку, розпізнавати номерні знаки транспортних засобів та багато іншого.



«З ціллю запобігання злочинам, вчасне встановлення і виявлення правопорушників, необхідно на вулицях і площах міста встановити за кошти громади відеонагляд з пультом спостереження в поліції. Це буде сприяти зниженню правопорушень та виявленню і встановленню порушників», – пише Соломія Скоропуд.



Просить посприяти у вирішенні наступних питань:



1. Оцінити ситуацію щодо необхідності встановлення системи відеоспостереження на вулицях міста Луцька.



2. Виділити кошти на закупівлю та оснащення вулиць системою відеоспостереження.

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