В українській армії – 131 хворий на коронавірус
Сьогодні, 11:41
Станом на ранок 4 червня в Збройних Силах України хворіє 131 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє пресцентр командування Медичних сил ЗСУ.
Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 128 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 500 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 76 осіб.
За минулу добу зареєстрували десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
У закладах охорони здоров’я перебуває чотири особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовця та Івано-Франківська міська лікарня – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.
Шість осіб (Рівненська область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Дніпропетровська, Львівська по 1 працівнику ЗС України ) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігають легкий перебіг захворювання.
"Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями й рідними), що не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом", – зазначено в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресцентр командування Медичних сил ЗСУ.
Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 128 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 500 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 76 осіб.
За минулу добу зареєстрували десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
У закладах охорони здоров’я перебуває чотири особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовця та Івано-Франківська міська лікарня – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.
Шість осіб (Рівненська область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Дніпропетровська, Львівська по 1 працівнику ЗС України ) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігають легкий перебіг захворювання.
"Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями й рідними), що не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом", – зазначено в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:14
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у психлікарні в Олиці
03 червень, 17:04
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин за кермом буса збив мотоцикліста на Житомирщині
Сьогодні, 12:09
Рада призначила нового віцепрем'єра з питань євроінтеграції
Сьогодні, 11:57
В українській армії – 131 хворий на коронавірус
Сьогодні, 11:41
Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні
Сьогодні, 11:18