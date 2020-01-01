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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В українській армії – 131 хворий на коронавірус

В українській армії – 131 хворий на коронавірус
Станом на ранок 4 червня в Збройних Силах України хворіє 131 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє пресцентр командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 128 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 500 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 76 осіб.

За минулу добу зареєстрували десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У закладах охорони здоров’я перебуває чотири особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовця та Івано-Франківська міська лікарня – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.

Шість осіб (Рівненська область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Дніпропетровська, Львівська по 1 працівнику ЗС України ) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігають легкий перебіг захворювання.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями й рідними), що не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом", – зазначено в повідомленні.

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Теги: ЗСУ, коронавірус
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