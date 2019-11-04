Якою буде погода в Україні на Трійцю

За попередніми прогнозом, погода на релігійне свято Трійцю порадує теплом.Про це синоптикповідомила на своїй сторінці у Facebook.За її словами, вже завтра, 5 червня, температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди буде до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси.Також синоптик зауважила, що 5-го червня дощі з грозами найбільш ймовірні у півнінчих областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині."Вже з 6-го червня тепло розкручуватиметься далі і нас чекають спекотні деньки. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів!" - йдеться у дописі.За попередніми прогнозами, наступний тиждень в Україні буде спекотним та переважно сухим. Проте в західних областях йтимуть дощі та очікують низьку температуру повітря.