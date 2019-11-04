Якою буде погода в Україні на Трійцю
Сьогодні, 13:17
За попередніми прогнозом, погода на релігійне свято Трійцю порадує теплом.
Про це синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, вже завтра, 5 червня, температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди буде до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси.
Також синоптик зауважила, що 5-го червня дощі з грозами найбільш ймовірні у півнінчих областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині.
"Вже з 6-го червня тепло розкручуватиметься далі і нас чекають спекотні деньки. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів!" - йдеться у дописі.
За попередніми прогнозами, наступний тиждень в Україні буде спекотним та переважно сухим. Проте в західних областях йтимуть дощі та очікують низьку температуру повітря.
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Про це синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, вже завтра, 5 червня, температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди буде до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси.
Також синоптик зауважила, що 5-го червня дощі з грозами найбільш ймовірні у півнінчих областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині.
"Вже з 6-го червня тепло розкручуватиметься далі і нас чекають спекотні деньки. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів!" - йдеться у дописі.
За попередніми прогнозами, наступний тиждень в Україні буде спекотним та переважно сухим. Проте в західних областях йтимуть дощі та очікують низьку температуру повітря.
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