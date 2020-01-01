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Рада призначила нового віцепрем'єра з питань євроінтеграції

Рада призначила нового віцепрем'єра з питань євроінтеграції
Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про призначення Ольги Стефанішиної на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Відтак, парламентарі підтримали кандидата Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, що раніше займав Вадим Пристайко.

“Дуже глибоко занурена в тематику та розуміє, де ми пробуксовували в європейській інтеграції, і як нам пришвидшуватись в цьому напрямку. Перед нею як перед віце-прем’єром фактично буде стояти задача відновити роботу цього офісу з координації євроінтеграції”, — зазначив під час засідання Ради прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Довідка:

Так, Ольга Стефанішина народилася у 1985 році. У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію юриста-міжнародника‚ перекладача з англійської мови.

У 2016 році закінчила Одеський національний економічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту.

З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.

У грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

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Теги: новий прм'єр-міністр, євроінтеграція, ВР
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