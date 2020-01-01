Волинянин за кермом буса збив мотоцикліста на Житомирщині
Сьогодні, 12:09
На 154 км автодороги Київ – Ковель волинянин поблизу автозаправної станції збив мотоцикліста.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 червня близько 20:10, - пише ГУНП у Житомирській області.
Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Transporter T4, 29-річний житель Волинської області, виїжджаючи з АЗС, зіткнувся з мотоциклом, що рухався у напрямку Ковеля.
У результаті ДТП мотоцикліст, 20-річний житель Коростеня, отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до лікарні.
Наразі встановлюють всі причини та обставин події.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 червня близько 20:10, - пише ГУНП у Житомирській області.
Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Transporter T4, 29-річний житель Волинської області, виїжджаючи з АЗС, зіткнувся з мотоциклом, що рухався у напрямку Ковеля.
У результаті ДТП мотоцикліст, 20-річний житель Коростеня, отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до лікарні.
Наразі встановлюють всі причини та обставин події.
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