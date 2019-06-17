Троїцька поминальна субота: чому у ПЦУ радять не бажати померлим, аби «земля була пухом»





«Але ми не втрачаємо близьких назавжди: наша любов і піклування простягаються поза межами життя земного, адже ми не припиняємо вимолювати у Господа для померлих вічний спокій. Втім, люди не завжди правильно висловлюють ці побажання», – пишуть на



Зазначають, що часто можна почути, що вшановуючи пам’ять християнина, який нещодавно помер, йому бажають, щоб «земля була пухом», однак, це – не правильно.



«Ми знаємо, що на цвинтарі залишається лише тіло, а душа людини після смерті переходить від тимчасового земного буття до вічного. Тому ми бажаємо вічного спокою, світлої пам’яті та Царства Небесного, щоби душа знайшла спочинок в оселях Господа та блаженне життя», – пояснюють священнослужителі.



У церкві переконані у можливості спасіння душі після смерті, а тому просять молитися за спочилих християн на кожній літургії, а особливо у дні загального поминання померлих, які називаються батьківськими суботами.



Принагідно нагадують, що 6 червня – Троїцька поминальна субота, коли потрібно згадати усіх спочилих та навідатися на цвинтар.



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