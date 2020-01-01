У Луцьку торгувати на фермерських ярмарках дозволили не всім

У Луцьку обмежили коло осіб, що мають право торгувати на ярмарках сільськогосподарської продукції.Про це йшлося у четвер, 4 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Дозвіл на розпродаж власної сільськогосподарської продукції нададуть лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.Асоціація 07.00 до 15.00 на період карантину буде здійснювати продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва: на території між будинками № 18 та № 20 на проспекті Соборності – щовівторка та щоп’ятниці; на вулиці Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4) – щочетверга та щосуботи.